محافظ أسيوط: استمرار أعمال تسوية وتمهيد الشوارع بالغنايم لتحسين الخدمات

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد الشوارع بقرى مركز الغنايم، في إطار خطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المظهر الحضاري والبيئي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

رفع كفاءة منظومة النظافة

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتطوير البنية الأساسية بالقرى والمراكز، مؤكدًا على دعمه الكامل لكافة المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، واستعادة المظهر الحضاري للمحافظة.

منع انتشار الأمراض

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم، برئاسة أيمن محروس، كثفت أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والقمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة بعيدًا عن الكتلة السكنية، حفاظًا على الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض.

كما تم تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد للطرق الترابية باستخدام الجليدر بعدد من المواقع، شملت مدخل قرية المشايعة، وشارع النقطة، ومحيط الوحدة الصحية والمدارس، مرورًا بطريق النصيرات وكوبري البدارين وأولاد محمد حتى مقر الوحدة المحلية لقرية العزايزة والطريق الدائري وذلك بمشاركة عبد الباري محمد نائب رئيس المركز، والمشرفين وعمال قطاع النظافة، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز.

وأكد المحافظ، استمرار تنفيذ الحملات بشكل يومي لمتابعة النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا للإمكانات المتاحة، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة والبيئة بجميع المراكز والأحياء.