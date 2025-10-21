لجنة فنية تتفقد أعمال إنشاء حمام السباحة الأوليمبي بكفر الشيخ .. صور

كلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لجنة فنية من الوزارة بالمرور على موقع إنشاء حمام السباحة الأوليمبي بمركز التنمية الشبابية بسخا شرق مدينة كفر الشيخ، للوقوف على الموقف التنفيذي ومتابعة نسب الإنجاز على أرض الواقع.

يأتي هذا في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الشبابية والرياضية الجاري تنفيذها بالمحافظات.

وخلال الجولة، تفقدت اللجنة أعمال صب خرسانة الحوائط الداخلية لحمام السباحة المقام على مساحة خمسة أفدنة، بطول 50 مترًا وعرض 25 مترًا، والذي يُعد أحد أهم مكونات المركز الجاري إنشاؤه ليكون صرحًا رياضيًا متكاملًا يخدم شباب وأهالي المحافظة.

ويضم مركز التنمية الشبابية بسخا مجموعة من المنشآت المتكاملة، تشمل حمام سباحة أوليمبي، وصالة لياقة بدنية، وصالات تدريب متعددة الأغراض، وغرف خلع ملابس، ومبنى إداريًّا حديثًا، بالإضافة إلى منطقة خدمات، ومساحات خضراء، ومداخل مؤمنة، وأعمال لاندسكيب تجعل منه وجهة شبابية ورياضية متميزة.

وقد رُوعي في تصميم حمام السباحة الالتزام الكامل بالمواصفات العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي للسباحة (FINA)، مع تنفيذ جميع الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، فضلًا عن تزويده بنظام متطور لتدفئة وتبريد المياه، وإضاءة ديكورية متكاملة تتيح استخدامه طوال العام.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن مشروع مركز التنمية الشبابية بسخا يأتي في إطار رؤية الدولة لتوسيع قاعدة المنشآت الرياضية والشبابية، وتوفير بنية تحتية حديثة تلبي احتياجات الشباب، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر معدلات التنفيذ لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وبدء التشغيل في أقرب وقت، تحقيقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام ببناء الإنسان المصري واكتشاف المواهب الرياضية ودعمها.

يُذكر أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ كانت قد تسلّمت أرض المشروع بمساحة خمسة أفدنة بحي سخا، على طريق مسار العائلة المقدسة، بموجب قرار محافظة كفر الشيخ رقم (1582) تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (107) لسنة 2021، المتعلق بإعادة تخصيص بعض الأراضي لصالح المحافظة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية، من بينها مركز التنمية الشبابية بسخا.