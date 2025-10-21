قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقب: واشنطن تضغط لتثبيت التهدئة وتجنب تصعيد جديد في غزة
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
مدبولي يلتقي وزيرة التعاون الدولي بالخارجية القطرية لبحث التعاون المشترك
تفاصيل قرار وزير الرياضة بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته إلى النيابة العامة
كارفاخال يهاجم رابطة الليجا بسبب إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي
بحضور 1500 قيادة.. مستقبل وطن ينظم أكبر ملتقى حزبي استعدادًا لانتخابات النواب
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
الرئيس السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
رئيس الوزراء يستعرض مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية مستجدات برنامج الفضاء الوطني

كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور مهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية؛ لاستعراض مستجدات برنامج الفضاء الوطني وخطط توطين التكنولوجيا الفضائية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه بالترحيب بالرئيس التنفيذي الجديد لوكالة الفضاء المصرية في أول لقاء لهما، مؤكدًا الدعم الذي تحظى به وكالة الفضاء المصرية من القيادة السياسية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ودعم توجهات الدولة نحو توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع الفضائي محليًا، وذلك في ضوء التوجيهات الاستراتيجية نحو تعزيز القدرات الوطنية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وقدم الدكتور مهندس ماجد إسماعيل، خلال اللقاء، عرضًا شاملًا تضمن ما تحقق من انجازات استراتيجية ومكتسبات وطنية خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2025 إلى جانب استعراض الرؤية المستقبلية للمرحلة القادمة التي تستهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتميز الفضائي في أفريقيا والعالم العربي، مؤكدًا أنه يستكمل بالفعل ما تم تحقيقه وإنجازه في الفترة الماضية من قِبل المسئولين السابقين، بهدف تعزيزه والبناء عليه.

وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن الوكالة استطاعت خلال السنوات الماضية، بناء منظومة فضائية متكاملة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، شملت مقر وكالة الفضاء المصرية، ومقر وكالة الفضاء الأفريقية، ومركز التجميع والتكامل والاختبار، ومركز التشغيل الفضائي، والأكاديمية الفضائية، والمنطقة التكنولوجية الفضائية، بما يدعم استقلال القرار الوطني في تصميم وتنفيذ وتشغيل المهمات الفضائية من داخل الأراضي المصرية.

كما استعرض الدكتور مهندس ماجد إسماعيل اعتماد مركز التجميع والتكامل والاختبار ومعامل الاختبارات التابعة للوكالة وفقًا لمواصفة الجودة العالمية ISO AS9100، في إنجاز يجسد التزام الدولة المصرية بأعلى معايير الجودة والاعتمادية في مجال الصناعات الفضائية، ويعكس كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع الاستراتيجي.

وقدم الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية عرضًا تفصيليًا للمهمات الفضائية التي تم تنفيذها وإطلاقها، وكذا المهام المستقبلية التي لم تطلق بعد، والتي تمثل محطات فارقة في مسيرة توطين تكنولوجيا الفضاء بمصر وبناء جيل من المهندسين والعلماء القادرين على تصميم وإنتاج الأقمار الصناعية وتشغيلها بكفاءة عالية.

واستعرض الدكتور مهندس ماجد إسماعيل أيضًا ملامح الرؤية المستقبلية للوكالة، والتي تم إعدادها استنادا إلى التوجيهات الرئاسية وبرنامج الفضاء الوطني، بما يتماشى مع التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة في مجالات الأمن القومي، ويحقق الاستدامة المالية لأنشطة الوكالة.

وعرض الرئيس التنفيذي محاور الرؤية المستقبلية، موضحا أنها تشمل العديد من الأهداف؛ منها: تحقيق الاستدامة المالية لأنشطة وكالة الفضاء المصرية من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتفعيل الشراكات الاستراتيجية، وتطوير تطبيقات فضائية متخصصة لخدمة القطاعات التنموية والحيوية ودعم متخذي القرار، إلى جانب استكمال توطين تكنولوجيا الفضاء من خلال تصنيع فئات جديدة من الأقمار الصناعية الصغيرة وتطوير أنظمة الاتصالات الفضائية محليًا ودوليًا، وتحويل مدينة الفضاء المصرية إلى مركز إقليمي للتصنيع والخدمات الفضائية، يخدم الأسواق الأفريقية والعربية ويعزز الدور الريادي لمصر في هذا المجال.

واختتم الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية اللقاء بالتأكيد على أن الوكالة تمضي بخطى واثقة ورؤية واضحة نحو تعزيز دورها الاستراتيجي في دعم منظومة الأمن القومي المصري، وتمكين القدرات الوطنية في مجال الفضاء، وترسيخ مكانة الدولة المصرية كقوة علمية وتكنولوجية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي تحت رعاية وتوجيهات القيادة السياسية ودعم الحكومة المصرية المستمر لتحقيق الريادة الفضائية لمصر.

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

شيخ الأزهر

بيت الزكاة والصدقات المصري يواصل دعم الأسر الأكثر احتياجًا ببرنامج "سند" النقدي الشهري.. المستندات المطلوبة

الليلة الختامية للاحتفال بذكرى استقرار رأس الحسين في مصر

تفاصيل الليلة الختامية للاحتفال بذكرى استقرار رأس الحسين في مصر

الجامع الأزهر

أزهر بودكاست يستكمل سلسلة حلقاته ويلقي الضوء على التاريخ الوطني المعاصر للأزهر الشريف

لماذا ما تزال شاحنات شيفروليه تستخدم الفتيس العمودي في بعض الطرازات؟

الفتيس العمودي
الفتيس العمودي
الفتيس العمودي

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

طريقة عمل تارت التوت.. حلويات خفيفة ولذيذة لأولادك

طريقة عمل تارت التوت
طريقة عمل تارت التوت
طريقة عمل تارت التوت

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

