محافظ كفر الشيخ: إزالة 65 إعلانًا مخالفًا بالرياض.. صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، عن إزالة 65 إعلانًا مخالفًا بمركز الرياض، تنوعت ما بين لافتات وبنرات إعلانية، وذلك تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، ومحمد السعيد، مدير إدارة الدعاية والإعلانات بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك في إطار حملات مكثفة لتقنين الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة، طبقًا لقانون الإعلانات 208 لسنة 2020م.

أكد محافظ كفر الشيخ استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة.

وأشار إلى أن ذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان، موجهًا بالاستمرار في التصدي لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.