قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
الرئيس السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
السوبر المصري: إدارة مصرية لنصف النهائي ونهائي بتحكيم أوروبي
صدق أو لا تصدق.. قبل انهيار عقار الوايلي ومصرع 8 أشخاص.. مهندس التنظيم بالحي: صالح للإقامة والسكن
منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا
وزير الطيران: نعمل على تحسين الخدمات والمواصلات بمنطقة مطار سفنكس
رويترز: رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتمع مع رئيس المخابرات العامة المصرية
وحدات بديلة للإيجار القديم | خطوات التسجيل والتقديم على منصة مصر الرقمية.. وبدء تفعيل الطلب الإلكتروني
فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية غدا.. 8 فئات ممنوعة هذا العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفاصيل "هاكاثون" الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية

هاكثون
هاكثون
أحمد عبد القوى

في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهادفة إلى تقديم الدعم وتعزيز مهارات الشباب والطلاب المشاركين في مبادرة "بُناة مصر الرقمية "في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليلات الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، تم إطلاق ملتقى للذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية "هاكاثون"، تحت رعاية بنك saib، ومظلة مبادرة "فينتك إيچيبت" التابعة للبنك المركزي المصري.

ويهدف الملتقى إلى إتاحة الفرصة أمام طلاب برنامج "بُناة مصر الرقمية "للعمل على تحديات واقعية يواجهها القطاع المصرفي وتحويلها إلى حلول رقمية مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة المتقدمة، من أجل إعداد جيل جديد من الكوادر الشابة القادرة على قيادة مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر.

وفي ختام الملتقى، نُظم حفل تخرج للفرق المشاركة، حيث عرضت الفرق الطلابية مشاريعها أمام لجنة تحكيم متخصصة وجمهور من الخبراء وصناع القرار، وذلك بحضور المهندس/ أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون تنمية المهارات التكنولوجية، والأستاذ/ أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الشركة العربية المصرفية "saib".

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ/ أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، إن البنك يسعي من خلال »هاكاثون» إلي إعداد جيل جديد قادر علي قيادة مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر، كما يعد »هاكاثون« مشروع تخرج عملي للعديد من طلاب بناة مصر الرقمية، والذي يعكس رؤية البنك في دمج الجانب الأكاديمي مع متطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أن المبادرة تعد فرصة استثنائية للطلاب للتعرف علي التحديات المصرفية الحقيقية، حيث يتم توجيه الطلاب المشاركين من قبل إدارة التكنولوجيا المالية بالبنك والتي تقدم لهم الدعم مع كافة القطاعات المختلفة داخل البنك، مما يمنحهم خبرة عملية مباشرة.

كما يقدم البنك للفائزين فرصة تطوير مشاريعهم في بيئة احترافية داخل البنك، بالإضافة إلى تقديم جائزة نقدية للفريق الفائز، وجائزة نقدية استثنائية للفرق التي لم يحالفها الحظ وذلك تقديراً لمجهوداتهم، كما يقدم البنك فرص توظيف مباشرة وذلك بهدف الاستفادة من خبراتهم في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل البنك.

وأكد المهندس/ أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري بأن هذا الملتقى يأتي تأكيدًا للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد والتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، خاصة فيما يتعلق بمحور "تنمية وتطوير الكوادر"، الذي يركز بالأساس على تأهيل وتمكين الكوادر الشابة في مصر حيث لا يقتصر دورنا على إتاحة الفرص التعليمية فحسب بل يمتد إلى تزويد شبابنا بالمهارات العملية والمعرفية اللازمة التي تُمكّنهم من مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل المصري، والمنافسة إقليميًا ودوليًا في هذا المجال الحيوي.

ومن جانبها، صرّحت الأستاذة الدكتورة/ هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون تنمية المهارات التكنولوجية، بأن التعاون مع البنك المركزي المصري يؤكد على أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الأكاديمي من أجل تمكين الشباب بالمهارات العملية والتكنولوجية المتقدمة، وبالأخص في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتكنولوجيا المالية وأن هذه الفعاليات تمثل منصة حقيقية للطلاب لتطبيق ما تعلموه على تحديات واقعية، وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى حلول مبتكرة تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.

مصر بنك بنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

"السينما ومذاق الحياة: الطعام، الفن، والمسئولية الاجتماعية"

ليلى علوي تشارك في ندوة عن علاقة السينما والطعام ضمن فعاليات مهرجان الجونة

عرض

عرض جديد على خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة

مسلسل لينك

سليم الترك يخطف الأنظار في «لينك»

بالصور

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

طريقة عمل تارت التوت.. حلويات خفيفة ولذيذة لأولادك

طريقة عمل تارت التوت
طريقة عمل تارت التوت
طريقة عمل تارت التوت

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية

فيديو

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد