تكنولوجيا وسيارات

تركب عربية إيه مستعملة في 2025 بـ 600 ألف جنيه

تركب عربيه ايه مستعملة
تركب عربيه ايه مستعملة
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بيجو 301، ورينو سانديرو، وبي إم دبليو 320، وأوبل أسترا، وشيري تيجو 3 .

بيجو 301 موديل 2015

تستمد سيارة بيجو 301 موديل 2015 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 198 كم/ساعة، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بيجو 301 موديل 2015

سعر سيارة بيجو 301 موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو سانديرو ستيب واى موديل 2021

تحصل سيارة رينو سانديرو ستيب واى موديل 2021 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 550 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو سانديرو ستيب واى موديل 2021

يبلغ سعر سيارة رينو سانديرو ستيب واى موديل 2021 في سوق السيارات المصري 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بي إم دبليو 320 موديل 2006

تنقل قوة سيارة بي إم دبليو 320 موديل 2006 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 2000 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 251 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بي إم دبليو 320 موديل 2006

تأتى سيارة بي إم دبليو 320 موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل استرا موديل 2007

تمكنت سيارة أوبل استرا موديل 2007 من قطع مسافة 190 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

أوبل استرا موديل 2007

تتوافر سيارة أوبل استرا موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيرى تيجو 3 موديل 2010

تباع سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2010 باللون الأسود، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 400 ألف/كم، وتباع باللون الاسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيرى تيجو 3 موديل 2010

يصل سعر سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة السيارات المستعملة بيجو 301 رينو سانديرو بي إم دبليو 320 شيري تيجو 3

