رمضان عبد المعز: حسن الخلق أعظم درجات القرب من رسول الله يوم القيامة

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز، إن أعظم ما يمكن للإنسان أن يتحلى به هو حسن الخُلق، مؤكدًا أن الأخلاق هي أساس الدين وجوهر البعثة النبوية الشريفة.

وأوضح الشيخ رمضان عبد المعز، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم»، مشيرًا إلى أن من أعظم درجات القرب من رسول الله يوم القيامة أن يكون المسلم من أحسن الناس أخلاقًا.

وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز أن التعامل الحسن مع الناس هو جوهر الإيمان، وأن الدين في حقيقته هو أخلاق ومعاملة، مستشهدًا بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: «إنما بُعثت لأتمم صالح الأخلاق».

وأكد الشيخ رمضان عبد المعز، أن الأخلاق ليست ترفًا أو سلوكًا ثانويًا، بل هي ميزان التفاضل بين الناس في الدين، قائلًا: "من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين".

الشيخ رمضان عبد المعز: الإيمان بأقدار الله يُريح الروح



وكان الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أكد أهمية الإيمان بالقدر، منوها بأن تدابير الله سبحانه وتعالى في الكون من أعظم القضايا التي تحتاج إلى تدبر وفهم، مشيرًا إلى أن الله عز وجل خلق كل شيء بقدر، كما قال في كتابه الكريم: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}.

وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز، “سبِّح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدَّر فهدى”.. تدابير الله لا يحيط بها عقل، ولا يدرك حكمتها أحد، وما من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدِ قلبه".

وأوضح الشيخ رمضان عبد المعز أن الإيمان الحقيقي بالقدر يعني التصديق والرضا، وأن كل ما قدّره الله خيرٌ للمؤمن، سواء أدركه أم لم يدركه، مؤكدًا أن ذلك يورث راحة في النفس، وطمأنينة في القلب، ويجعل الإنسان يعيش في سكينة ورضا بقضاء الله.

وتابع الشيخ رمضان عبد المعز "سيدنا النبي ﷺ علمنا أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقال: استعن بالله ولا تعجز، وأوصانا بقوله: ولا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل".