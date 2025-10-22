دبلوماسي أوكراني سابق: الأزمة بين روسيا وأوروبا مُرشحة للتصعيد.. وكييف قد تكون البداية فقط

قال الدبلوماسي الأوكراني السابق، فولوديمير شوماكوف، إنه "من المرجح أننا سنشهد تفاقمًا في الأزمة بين روسيا وأوروبا خلال الفترة المقبلة".

وأضاف شوماكوف، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن، جيران روسيا، نعلم تمامًا ما هي طموحاتها الاستعمارية، لهذا السبب تشعر دول مثل ليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا، وبولندا، بقلق بالغ، إذ ترى أن الهجوم على أوكرانيا اليوم قد يمتد إلى هذه الدول غدًا".

وأشار إلى أن الطائرات المسيرة والمقاتلات الروسية اخترقت أجواء دول البلطيق ودول تابعة للناتو، مما أثار مخاوف حقيقية داخل هذه الدول.

وأكد شوماكوف أن "الشيء المهم اليوم هو أن هناك توحّدًا أوروبيًا حول دعم أوكرانيا في هذه الحرب، وهناك أيضًا محاولات جدية للبحث عن سبل لإنهاء الصراع"، مضيفًا: "نشهد ضغوطًا أوروبية على دونالد ترامب، خاصة في ما يتعلق بمواقفه تجاه الحرب".

وتابع: "فيما يخص المفاوضات، أعتقد أن ترامب لا يرغب في الفشل، وإذا رأى أن بوتين مستعد للسلام—وفق شروط روسية—فقد يقبل بها، من المرجح أن تبدأ مفاوضات عبر مستشارين، تسبق أي لقاء مباشر، ولكن في حال التقى بوتين، فلا شك أن ترامب سيمارس ضغوطًا على زيلينسكي لتقديم تنازلات".