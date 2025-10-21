خالد يوسف : يوسف شاهين الأكثر تأثيرا في تاريخ السينما

أكد المخرج خالد يوسف، أنه ممتن لإدارة مهرجان الجونة السينمائي على الاحتفال بمئوية المخرج يوسف شاهين .



وقال خالد يوسف في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في تغطية قناة " الحياة " لمهرجان الجونة ، :" يوسف شاهين الاكثر تأثيرا في تاريخ السينما ووضع السينما العربية والمصرية على الخريطة العالمية ".



وتابع خالد يوسف :" قبل يوسف شاهين كانت المهرجانات لما يتقدم فيها فيلم مصري كان يتم من باب الفلكلور لكن يوسف شاهين وضع السينما المصرية على خريطة المهرجانات العالمية ".



واكمل خالد يوسف :" أفلام يوسف شاهين خالدة في وجدان الشعب المصري والعربي وله اثر كبير في صناعة السينما ".

ولفت خالد يوسف " يوسف شاهين قدم للسينما المصرية مواهب كبيرة سواء كان مخرجين او مصورين أو ممثلين "، مضيفا:" إدارة مهرجان الجونة موفقة في كافة الفاعاليات التي تدعم صناعة السينما .