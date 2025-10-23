قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المجلس السيادي السوداني ينفي عقد مفاوضات مع الدعم السريع في واشنطن
التموين: 100 ألف أسرة في بورسعيد تستفيد من منظومة الكارت الموحد
ازاي اعرف عندي كام خط متسجل باسمي؟.. خطوات بسيطة عبر تطبيق My NTRA
هؤلاء الممنوعون من زيت الزيتون .. اكتشفهم
ترامب: نشن غزوا بريا ضد فنزويلا قريبا
العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة
ترامب: هذا أول سؤال سأوجهه إلى الرئيس الصيني
رئيسة الوزراء الليتوانية: روسيا تتصرف كـ"دولة إرهابية"
الدعاية انطلقت .. موعد انتخابات النواب مرحلة أولى وثانية
كاف يعلن مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب
بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح
مسؤول أمريكي كبير: ترامب سيعاقب نتنياهو إذا أفسد اتفاق غزة
صفقة ما بعد الحرب| لقاء ترامب وزيلينسكي يرسم ملامح تحول إستراتيجي في الموقف الأمريكي من الصراع الأوكراني.. وخبير يحدد السيناريوهات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
رنا أشرف

في تطور سياسي بالغ الأهمية، شهد المشهد الدولي لحظة مفصلية قد تعيد رسم خريطة الصراع التي تمثلت في اللقاء الأخير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

فهذا اللقاء لم يكن مجرد محطة بروتوكولية أو حوارًا سياسيًا تقليديًا، بل جاء محملا بإشارات واضحة على تحول محتمل في نهج الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، من استراتيجية المواجهة الحادة إلى مقاربة تقوم على مبدأ الصفقات السياسية.

وقد جرت المحادثات في أجواء اتسمت بقدر كبير من التوتر والحذر، وسط تسريبات دبلوماسية تشير إلى نقاشات معمقة تتجاوز حدود الدعم العسكري المباشر لكييف، لتطال ملفات حساسة تتعلق بخيارات التسوية وملامح النظام الأمني في المرحلة المقبلة.

ويذهب مراقبون إلى أن هذه التطورات قد تمهد لمرحلة جديدة تمامًا للصراع، عنوانها المساومات السياسية بدلًا من الصدامات المفتوحة.

أستاذ سياسة: ترامب لا يدير حربا بل يجهز لصفقة كبرى تعيد رسم ملامح الصراع الأوكراني

وقال أستاذ السياسة الدكتور سعيد الزغبي، في تصريحات صحفية خاصة لموقع صدى البلد، إن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سواء بشكل مباشر أو عبر اتصالات غير معلنة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعكس عودة واضحة إلى “مدرسة الصفقة السياسية الواقعية” في السياسة الأمريكية.

وأضاف الزغبي: «ترامب لا يتعامل كزعيم أيديولوجي، بل كتاجر سياسي يرى أن الحرب في أوكرانيا ليست معركة مبادئ، بل صفقة خاسرة للولايات المتحدة يجب إنهاؤها بأقل تكلفة ممكنة».

 وأوضح أن زيلينسكي دخل الاجتماع بطلبات لدعم إضافي وتسليح أكبر، في حين رأى ترامب أن الوقت قد حان لإنهاء النزاع لا لتصعيده، وهو ما أدى إلى صدام نفسي وسياسي بين الطرفين.

وأشار الزغبي إلى أن الأخبار التي تحدثت عن استخدام ترامب نبرة حادة ورفع صوته ليست مستغربة على أسلوبه السياسي، موضحًا: «ترامب يستخدم الانفجار اللفظي كوسيلة ضغط، وليس نتيجة فقدان أعصاب، فهو لا يوجّه رسائله إلى كييف فقط، بل إلى موسكو أيضًا، وكأن صراخه في وجه زيلينسكي هو إشارة ناعمة إلى بوتين بأنه مستعد لتغيير قواعد اللعبة، وليس الاستمرار في نهج بايدن».

وتابع الزغبي: «إذا صح هذا الأسلوب، فنحن أمام تحول نوعي في موقف واشنطن من الحرب الأوكرانية»، مشيرًا إلى أن اللقاء بعث بثلاث رسائل واضحة:

  1. الولايات المتحدة لم تعد متحمسة لحرب استنزاف طويلة، فإدارة ترامب ترى أن استمرار الحرب يستنزفها اقتصاديًا.
  2. روسيا استعادت شرعيتها كطرف مفاوض، فمجرد التنسيق مع بوتين بعد اللقاء مع زيلينسكي يثبت أن موسكو عادت إلى “اللعبة الكبرى”.
  3. زيلينسكي في موقف دبلوماسي أضعف، إذ بدأ الدعم الغربي يتحول من دعم مطلق إلى دعم مشروط سياسيًا.

كما قدّم الزغبي تقديرًا للموقف الراهن، مرجحًا 3 سيناريوهات محتملة:

السيناريو الأول: صفقة سلام على طريقة ترامب

ترامب يضغط على زيلينسكي لتجميد الصراع مقابل وعود أمريكية ضخمة لإعادة الإعمار، مع تقديم مكاسب رمزية لبوتين، مثل الاعتراف الضمني بسيطرته على شرق أوكرانيا، وهو ما يرضي واشنطن اقتصاديًا ويخفف الضغط السياسي عن موسكو.

السيناريو الثاني: صدام داخل حلف الناتو

دول أوروبا الشرقية مثل بولندا ودول البلطيق قد ترى الموقف الأمريكي الجديد “خيانة للتحالف الغربي”، ما قد يخلق انقسامًا داخل حلف شمال الأطلسي بين معسكر السلام السريع بقيادة ترامب ومعسكر المواجهة بقيادة أوروبا.

السيناريو الثالث: تصعيد محدود قبل التهدئة

قد يستغل بوتين حالة الارتباك السياسي في واشنطن لتصعيد الضغط العسكري مؤقتًا، حتى يدخل المفاوضات من موقع قوة، مما قد يجعل الأسابيع المقبلة تشهد تصعيدًا ميدانيًا محدودًا يعقبه مسار تفاوضي.

وختم الزغبي تصريحاته مؤكدًا: «ما حدث ليس أزمة دبلوماسية بقدر ما هو تغيير في فلسفة السياسة الأمريكية تجاه الحرب، واشنطن تنتقل من عقيدة الحرب بالوكالة إلى عقيدة الصفقات المصلحية، والمستفيد الأول من هذا التحول هو روسيا سياسيًا، بينما تدخل أوكرانيا مرحلة إعادة تعريف دورها بين الشرق والغرب».

وأضاف: «اللقاء كان نقطة تحول أكثر منه أزمة، وربما يكون بداية المشهد الأول من مسرحية التسوية الكبرى للحرب الأوكرانية… كلاكيت تاني مرة للسلام السريع»


 

