رفضت رؤيته لأطفاله.. ضبط سائق أنهى حياة طليقته أمام مدرسة بالمنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية من ضبط المتهم بإنهاء حياة طليقته أمام مدرسة بمدينة السادات وذلك عقب ساعات من تنفيذه الجريمة وهروبه.

البداية عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد نضال المغربي مأمور مركز السادات بمقتل سيدة أمام مدرسة بحي الزيتون بالمدينة.

وبالانتقال تبين أن طليقها سدد لها عده طعنات أثناء أصطحابها أطفالها من المدرسة مما ادي الي وفاتها في الحال وفر هاربا.

وكثفت قوات الأمن من تواجدها وتتبعت المتهم حيث تم ضبط “ ر.م ”٣٦ سنة سائق وذلك بتهمة قتل طليقته.

بسؤاله اعترف ارتكابه الواقعة حيث احضر سكينا وحاول الاختباء حتي شاهد طليقته “ ص.ح ” ٢٦ سنة وسدد لها عدة طعنات أثناء أصطحابها طفلها أمام مدرسة بحي الزيتون وذلك بسبب رفضها السماح له برؤية أطفاله بعد الطلاق فقرر الانتقام منها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتم نقل الجثمان الي مستشفي السادات لعرضه علي الطب الشرعي.