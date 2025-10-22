بيراميدز مرشح بقوة لجائزة أحسن ناد في أفريقيا ..تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن ترشيح نادي بيراميدز للحصول على جائزة أحسن نادي في افريقيا لعام 2025.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "جوائز الكاف بيراميدز مرشح بقوة لأحسن نادي في أفريقيا بلا منافس".

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، قد أعلن عن قائمة الأندية المرشحة لجائزة "نادي العام في أفريقيا" لعام 2025، التي شهدت تواجد نادي بيراميدز بعد موسم استثنائي حقق فيه العديد من الإنجازات التاريخية.

ونجح بيراميدز في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يعزز إنجازاته القارية بالفوز بلقبي كأس القارات الثلاث وكأس السوبر الأفريقي.

كما أنهى الفريق الموسم في صدارة تصنيف الأندية الأفريقية، بفضل نتائجه المتميزة على المستويين المحلي والقاري.

وضمت القائمة المرشحة إلى جانب بيراميدز نخبة من الأندية البارزة في القارة، وهي:

شباب بلوزداد وشباب قسنطينة (الجزائر)

أسيك ميموزا (كوت ديفوار)

نهضة بركان (المغرب)

ماميلودي صن داونز وأورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا)

الهلال والمريخ (السودان)

سيمبا (تنزانيا)

ومن المقرر أن يعلن "كاف" عن الفائز بجائزة "نادي العام" خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في أفريقيا، والمقرر إقامته في ديسمبر المقبل