انقسام داخل إسرائيل بعد تصريحات نتنياهو: "لسنا تحت الوصاية الأمريكية"

أثارت تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية، بعدما أكد قبيل لقائه بنائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن "إسرائيل ليست محمية أمريكية، وستتخذ قراراتها الأمنية بنفسها".

التصريحات، التي جاءت في ظل خلافات متزايدة بين تل أبيب وواشنطن حول إدارة الحرب في غزة وتوسيع العمليات ضد حزب الله في الشمال، اعتبرها مراقبون تحدياً مباشراً للبيت الأبيض ورسالة واضحة بأن إسرائيل ترفض أي وصاية أو ضغط أمريكي بشأن قراراتها العسكرية.

في المقابل، وصفت شخصيات إسرائيلية معارضة تصريحات نتنياهو بأنها "استعراضية وموجهة للاستهلاك الداخلي"، معتبرة أنها تهدد العلاقة الاستراتيجية مع واشنطن في لحظة حرجة تعتمد فيها إسرائيل على الدعم العسكري والسياسي الأمريكي.

أما في الولايات المتحدة، فقد فسر محللون كلام نتنياهو على أنه محاولة لإظهار استقلالية حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو بعد أسابيع من توتر العلاقات بين الجانبين بسبب الضغوط الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة.

ويشير مراقبون إلى أن هذا الجدل يعكس انقساماً داخلياً متزايداً في إسرائيل بين معسكر يرى ضرورة الحفاظ على التحالف الوثيق مع واشنطن، وآخر يقوده نتنياهو يرى أن أمن إسرائيل لا يمكن أن يدار من البيت الأبيض.