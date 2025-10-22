أسعار الخضر والفاكهة والسلع الغذائية في أسواق الوادي الجديد اليوم

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار في الأسعار وسط حركة بيع وشراء نشطة، مع توافر مختلف أنواع السلع الغذائية والخضر والفاكهة بكميات كبيرة في الأسواق المحلية، نتيجة زيادة الإنتاج داخل الصوب والمزارع المنتشرة بمراكز المحافظة.

وأكد عدد من المواطنين والتجار خلال جولة ميدانية أن الأسعار ما زالت مستقرة عند معدلاتها الطبيعية دون زيادات تذكر، وذلك بفضل جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية في متابعة الأسواق وضبط الأسعار ومنع أي استغلال للمستهلكين.

أسعار الخضراوات اليوم في الوادي الجديد

سجلت أسعار الخضراوات استقرارًا ملحوظًا، حيث بلغت الطماطم 20 جنيهًا للكيلو، والبطاطس 20 جنيهًا، والبصل 20 جنيهًا، والفلفل 20 جنيهًا، والملوخية 20 جنيهًا، بينما تراوح الجزر بين 20 و25 جنيهًا، والفاصوليا من 25 إلى 30 جنيهًا، والباذنجان البلدي بين 20 و25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

أما أسعار الفاكهة فقد شهدت أيضًا استقرارًا نسبيًا، حيث سجل الرمان من 25 إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام، والتين بين 35 و40 جنيهًا، والمانجو من 40 إلى 50 جنيهًا حسب النوع والحجم، والكانتالوب من 25 إلى 30 جنيهًا، بينما بلغ سعر التفاح المستورد من 50 إلى 60 جنيهًا، والكمثرى من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلوجرام.

ويعكس هذا الاستقرار نجاح مشروعات الري الحديث والتوسع في الزراعة داخل الصوب الزراعية، التي ساهمت في زيادة الإنتاج الزراعي على مدار العام، بجانب المبادرات القومية التي حسّنت البنية التحتية الزراعية ودعمت المزارعين في مختلف مناطق المحافظة.

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الزراعية الواعدة في مصر، لما تمتاز به من مناخ معتدل وتربة خصبة ومصادر ري آمنة، جعلت منها نموذجًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية ودعم استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.