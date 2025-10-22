قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسعار الخضر والفاكهة والسلع الغذائية في أسواق الوادي الجديد اليوم

خضروات ..ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار في الأسعار وسط حركة بيع وشراء نشطة، مع توافر مختلف أنواع السلع الغذائية والخضر والفاكهة بكميات كبيرة في الأسواق المحلية، نتيجة زيادة الإنتاج داخل الصوب والمزارع المنتشرة بمراكز المحافظة.

وأكد عدد من المواطنين والتجار خلال جولة ميدانية أن الأسعار ما زالت مستقرة عند معدلاتها الطبيعية دون زيادات تذكر، وذلك بفضل جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية في متابعة الأسواق وضبط الأسعار ومنع أي استغلال للمستهلكين.

أسعار الخضراوات اليوم في الوادي الجديد

سجلت أسعار الخضراوات استقرارًا ملحوظًا، حيث بلغت الطماطم 20 جنيهًا للكيلو، والبطاطس 20 جنيهًا، والبصل 20 جنيهًا، والفلفل 20 جنيهًا، والملوخية 20 جنيهًا، بينما تراوح الجزر بين 20 و25 جنيهًا، والفاصوليا من 25 إلى 30 جنيهًا، والباذنجان البلدي بين 20 و25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

أما أسعار الفاكهة فقد شهدت أيضًا استقرارًا نسبيًا، حيث سجل الرمان من 25 إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام، والتين بين 35 و40 جنيهًا، والمانجو من 40 إلى 50 جنيهًا حسب النوع والحجم، والكانتالوب من 25 إلى 30 جنيهًا، بينما بلغ سعر التفاح المستورد من 50 إلى 60 جنيهًا، والكمثرى من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلوجرام.

ويعكس هذا الاستقرار نجاح مشروعات الري الحديث والتوسع في الزراعة داخل الصوب الزراعية، التي ساهمت في زيادة الإنتاج الزراعي على مدار العام، بجانب المبادرات القومية التي حسّنت البنية التحتية الزراعية ودعمت المزارعين في مختلف مناطق المحافظة.

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الزراعية الواعدة في مصر، لما تمتاز به من مناخ معتدل وتربة خصبة ومصادر ري آمنة، جعلت منها نموذجًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية ودعم استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

الوادي الجديد أخبار الوادي الجديد خضروات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

