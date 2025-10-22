احتفالية لإعلان 42 وحدة تضامن اجتماعي خالية من الأمية ببنى سويف

أجرت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارة ميدانية إلى محافظة بني سويف للمشاركة في الاحتفال الخاص بإعلان 42 وحدة تضامن اجتماعى خالية من الأمية لمستفيدي "تكافل وكرامة" ببنى سويف ، وذلك في خطوة مهمة تمهد لإعلان محافظة بني سويف خالية من الأمية خلال الفترة المقبلة.

واستقبلها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، و بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتورة هبة جلالي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، واللواء رائد هيكل، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ودكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، و محمد كمال رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور عمر حمزة، مدير مبادرة "لا أمية مع تكافل"، والدكتور سمير الفقي، المشرف العام على المبادرة، ودكتورة منال عبد الفضيل القائم بعمل مدير برنامج تنمية الطفولة المبكرة، ودكتور أحمد غفران إلى جانب فريق عمل المشروع بالمحافظة.

وأكد اللقاء على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ مشروعات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي و استعرض اللقاء مبادرة "لا أمية مع تكافل"، والتي تمثل أحد المسارات الأساسية للتصدي لظاهرة الأمية باعتبارها أحد أكبر تحديات التنمية، كما تم التشديد على ضرورة رفع الوعي المجتمعي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق أهداف الخطط التنموية، لا سيما في ظل ما تمتلكه محافظة بني سويف من إمكانات طبيعية وبشرية واعدة.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاحتفالية الرسمية التي عُقدت بقاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة بني سويف للإعلان عن 42 وحدة تضامن اجتماعي خالية من الأمية لمستفيدي "تكافل وكرامة" أن الدولة المصرية تمضي بخطى واسعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن بينها الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، وبالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تنفذ إحدى أهم مبادراتها الرامية إلى بناء الإنسان المصري وتشكيل الوعي المجتمعي، وهي مبادرة "لا أمية مع تكافل"، التي تستهدف المستفيدين المسجلين على قواعد بيانات برنامج "تكافل وكرامة"وأسرهم، إيمانًا من الوزارة بدورها الوطني في القضاء على الأمية باعتبارها عائقًا رئيسيًا أمام تمكين الأفراد.

وأوضحت صاروفيم أن الوزارة لم تكتفِ بمحو أمية القراءة والكتابة، بل تبنّت منهجًا متكاملًا معتمدًا من الهيئة العامة لتعليم الكبار، يحقق هدفين متوازيين تعليمي، و توعوي يهدف إلى رفع الوعي العام بالقضايا المجتمعية الملحة كما شملت المبادرة دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تخصيص منهج تعليمي بعنوان "حياة كريمة"، تم تطويره خصيصًا لهم.

وخلال استعراضها لإنجازات المبادرة، كشفت نائبة الوزيرة أن إجمالي عدد الناجحين في فصول محو الأمية ضمن مبادرة "لا أمية مع تكافل" قد بلغ 508,461 مستفيدًا منذ انطلاق المشروع وحتى دورة يوليو 2025، بنسبة تمثيل نسائي بلغت 85%، وهو ما يعكس النجاح الكبير في استهداف النساء وتفعيل دورهن في المجتمع، كما أعلنت عن انخفاض نسبة الأمية بين مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" إلى 19% فقط.

وفي إطار بناء القدرات، تم تدريب وتأهيل 26 مدربًا معتمدًا من منظمة اليونسكو لتعليم الكبار، إلى جانب تطوير حقيبة تعليمية متكاملة تحت عنوان "حياة كريمة"، تضم الرسائل التوعوية المختلفة الخاصة بالوزارة، وقد تم توفيرها للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية والبصرية.

كما أسفرت جهود المبادرة عن توفير فرص عمل مباشرة لحوالي 15 ألف ميسر وميسرة و تدريب 3,250 ميسرًا وميسرة من مستفيدي "تكافل وكرامة" بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتدريب 81 منسقًا ومنسقًا مساعدًا بجميع المحافظات، فضلاً عن تدريب رؤساء الوحدات الاجتماعية ومديري الإدارات المعنية.

وفي ختام كلمتها، أعلنت المهندسة مرجريت صاروفيم أن هذا الإنجاز يشكل حافزًا قويًا يدفع جميع المحافظات للسير على هذا النهج. وأعربت عن فخرها بما تحقق في محافظة بني سويف، متعهدة بمواصلة العمل مع كافة الشركاء لاستكمال مسيرة العمل والجهد .

ومن جانبه أكد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف أن المحافظة وضعت قضية الأمية أولوية وأنها حققت خطوات وانجازات ملموسة فى هذا حيث انخفضت نسبة الأمية بالمحافظة الى 13%عام 2025مقابل 44%عام 2020 وأن المستهدف أن يتم القضاء على الأمية .

وأوضح اللواء رائد هيكل، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن الاحتفال اليوم هو نموذج ناجح للشراكة والتعاون استهدافا لبناء الانسان حيث اهتمت الدولة المصرية ووضعت التعليم فى مقدمة اولوياتها بدعم من القيادة السياسية ولقد حققت مبادرة لا أمية مع تكافل انجازات ملموسة على أرض بنى سويف متوجها بكل الشكر لفريق العمل وممثل الجهات الشريكة وأن ما تحقق يعد انطلاقة محفزة للتوسع وصولا لكل المراكز والقرى .

وشهدت الاحتفالية تكريم وتوزيع شهادات التقدير للمتحررين من الأمية بحضور العاملين بالمديرية وفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ببني سويف.

وعقب ذلك شهدت صاروفيم اجتماع المجلس التنفيذى لمحو الأمية بمحافظة بنى سويف والذى استعرض الموقف التنفيذي للمبادرة داخل المحافظة، ومؤشرات الأداء والإنجازات كما تابعت والحضور ورشة عمل لميسرات لا امية مع تكافل بجمعية الشابات المسلمات حيث حرصت صاروفيم على التواصل مع المتدربات للوقوف على جوانب الاستفادة واهم التحديات.

هذا وتضمنت الجولة الميدانية افتتاح المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها بلال حبش، نائب محافظ بني سويف والحضور اعمال التطوير لحضانة السلام بالدوية مركز بنى سويف التابعة لجمعية تنمية المجتمع المحلى والمقامة على مساحة 400 متر و تستوعب نحو 80 طفلا وطفلة من سن عامين الى 4اعوام ، حيث أطلعت على الأنشطة والخدمات التعليمية المتنوعة التي تقدم للاطفال.

وأشادت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ، بجودة الخدمات المقدمة داخل الحضانة، والتي تم تطويرها فى إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة.

كما تفقدت صاروفيم والحضور مركز الاغاثة ببنى سويف والذى تم تطويره ورفع كفاءته باجمالى ٥ ملايين جنيه.

واختتمت الجولة الميدانية بمشاركة كبار السن ببنى سويف الاحتفال بيوم المسن والذى نظم بالتعاون مع مصر الخير حيث اكدت صاروفيم على جهود وزارة التضامن الاجتماعى لكبار السن عبر البرامج والسياسات التي تنتهجها مصر لتلبية احتياجات كبار السن إعمالا للمادة 83 من الدستور المصري، مؤكدًة أن الوزارة تضع رعاية كبار السن ضمن أولويات تدخلاتها الاجتماعية والرعائية.