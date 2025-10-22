الغندور يثير الجدل حول المرشحين لأفضل لاعب داخل القارة الأفريقية 2025

كشف الاعلامي خالد الغندور عن المرشحين لأفضل لاعب داخل القارة الأفريقية في جوائز الكاف ٢٠٢٥ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور :"مايلي و الشيبي و بلاتي توريه و امام عاشور ضمن المرشحين لأفضل لاعب داخل القارة الأفريقية في جوائز الكاف ٢٠٢٥ تعتقدوا من الأقرب اتمني امام عاشور المصري و لكن الواقع بيقول مايلي الأقرب و من بعده الشيبي".

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة الفريق أمام التأمين الإثيوبي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الإخطار أن طاقمًا تحكيميًا من بوتسوانا سيتولى إدارة المباراة، بقيادة الحكم دينتوا كيابيتسوي، ويعاونه كل من لوكي كيجاتسوي كمساعد أول، وبينجامين مانكانكو مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى ميمودي ثابلوجانج مهمة الحكم الرابع.