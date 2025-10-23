قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
إدراج اللغة الألمانية في عدد من مدارس التعليم الفني المصرية
أحمد عادل عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى
سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام ديكيداها الصومالي
47.2% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025
«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار
مدبولي خلال افتتاح "أوبو": المهندسون والفنيون المصريون يقدمون منتجات إلكترونية على أعلى مستوى
الأمم المتحدة: النزوح الداخلي في هايتي غير مسبوق والعصابات المسلحة تهدد الاستقرار
الرئيس السيسي يتوقف لتحية الجالية المصرية في بروكسل رغم هطول الأمطار
برلمانية: توطين صناعة محطات تحلية المياه فى مصر أصبح أمرا ضروريا
الرئيس السيسي يُسجل كلمة في سجل كبار الزوار بالبرلمان الأوروبي
شاهد .. تهديد ساركوزي بالقتل في محبسه وتحرك عاجل من الشرطة الفرنسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فاليري ماكورماك: مصر نموذج رائع في مكافحة السرطان والأمراض المزمنة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت الدكتورة فاليري ماكورماك، نائب رئيس قسم علم الأوبئة البيئية ونمط الحياة في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، في مداخلة لها أن التحدي الأبرز الذي يواجه المجتمع الصحي العالمي اليوم هو كيفية ضمان وصول العلاجات المبتكرة لجميع المرضى، رغم الارتفاع الكبير في تكاليف هذه العلاجات.

 وتابع : هذا التحدي يتطلب بحثًا دؤوبًا في كيفية تحقيق التوازن بين تكلفة العلاج وجودته وتوافره بشكل عادل بين جميع فئات المجتمع.

أهمية أنماط الحياة الصحية في الوقاية

أوضحت ماكورماك أن الحل يبدأ من تبني أساليب حياة صحية ومستدامة، حيث يجب على المجتمعات العمل بشكل تكاملي لنشر ثقافة الوقاية من الأمراض. وأضافت أن الترويج للسلوكيات الصحية مثل الحد من التدخين وتقليل معدلات السمنة لهما دور محوري في الوقاية من السرطان. مشيرة إلى أن اتباع هذه الأنماط يمكن أن يسهم بشكل كبير في تقليل معدلات الإصابة قبل حدوثها، وهو ما يعد خطوة أساسية في المواجهة الشاملة لهذا المرض.

أهمية التأمين الصحي الشامل

أحد النقاط الأساسية التي أكدت عليها الخبيرة العالمية هو أهمية ضمان وصول الرعاية الصحية للجميع بغض النظر عن الوضع المالي. وشددت على ضرورة توفير أنظمة تأمين صحي شامل، مما يضمن المساواة في الحصول على التشخيص المبكر والعلاج المناسب دون القلق من التكاليف الباهظة. وقد لفتت إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المرضى في العالم غير قادرين على تحمل تكاليف العلاج كاملة، وهو ما يستدعي تدخل الحكومات لضمان شمولية التغطية الصحية وزيادة فرص النجاة للمرضى.

أهمية التشخيص المبكر والتعاون بين الدول

أشارت ماكورماك أيضًا إلى أن تأخر التشخيص يعد أحد العوامل المهمة التي تؤثر على نسب الشفاء من السرطان. لذلك، فإن الاهتمام بدراسة العوامل البيئية وأنماط الحياة المسببة للمرض أمر لا بد منه. كما أكدت على أن تحقيق العدالة في الوصول إلى الرعاية الصحية لا يتم إلا من خلال تعزيز التعاون بين الدول الغنية والفقيرة. فالتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول يسهم في رفع كفاءة الأنظمة الصحية، مما يزيد من فعالية الجهود الدولية لمكافحة السرطان.

مصر نموذج يحتذى به

 أشادت الدكتورة ماكورماك بمصر كنموذج رائع في مجال مكافحة السرطان.

 وأثنت على انضمام مصر إلى الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، مؤكدة أن ما حققته البلاد من إنجازات كبيرة في فترة قصيرة يستحق التقدير. ووصفت مصر بأنها مثال يحتذى به في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة.

من خلال تصريحاتها، تُظهر الدكتورة فاليري ماكورماك أهمية التعاون الدولي في مكافحة السرطان، وتُسلط الضوء على ضرورة تبني أنماط حياة صحية وتوفير رعاية صحية شاملة لضمان مكافحة فعالة لهذا المرض.

مكافحة السرطان مكافحة الأوبئة توفير رعاية صحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

الحضري

عصام الحضري يهاجم سهام صالح بكلمات غاضبة.. والإعلامية ترد: صعبان عليا

ترشيحاتنا

رصف وتركيب الانترلوك بالشوارع

محافظ مطروح: ضرورة الوقوف على نسب التنفيذ بالخطة الاستثمارية طبقا للجداول الزمنية

حملات نظافة

حملات مكثفة لرفع القمامة من منطقة مساكن الزراعة بكفر الشيخ | صور

ابطال مطروح المشاركين فى بطولة صيد الاسماك بتركيا

خالد شعيب يُهنئ فريق صيادي مطروح الفائز بالمركز الثالث في بطولة روساتوم الدولية بتركيا

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد