فاليري ماكورماك: مصر نموذج رائع في مكافحة السرطان والأمراض المزمنة

أكدت الدكتورة فاليري ماكورماك، نائب رئيس قسم علم الأوبئة البيئية ونمط الحياة في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، في مداخلة لها أن التحدي الأبرز الذي يواجه المجتمع الصحي العالمي اليوم هو كيفية ضمان وصول العلاجات المبتكرة لجميع المرضى، رغم الارتفاع الكبير في تكاليف هذه العلاجات.

وتابع : هذا التحدي يتطلب بحثًا دؤوبًا في كيفية تحقيق التوازن بين تكلفة العلاج وجودته وتوافره بشكل عادل بين جميع فئات المجتمع.

أهمية أنماط الحياة الصحية في الوقاية

أوضحت ماكورماك أن الحل يبدأ من تبني أساليب حياة صحية ومستدامة، حيث يجب على المجتمعات العمل بشكل تكاملي لنشر ثقافة الوقاية من الأمراض. وأضافت أن الترويج للسلوكيات الصحية مثل الحد من التدخين وتقليل معدلات السمنة لهما دور محوري في الوقاية من السرطان. مشيرة إلى أن اتباع هذه الأنماط يمكن أن يسهم بشكل كبير في تقليل معدلات الإصابة قبل حدوثها، وهو ما يعد خطوة أساسية في المواجهة الشاملة لهذا المرض.

أهمية التأمين الصحي الشامل

أحد النقاط الأساسية التي أكدت عليها الخبيرة العالمية هو أهمية ضمان وصول الرعاية الصحية للجميع بغض النظر عن الوضع المالي. وشددت على ضرورة توفير أنظمة تأمين صحي شامل، مما يضمن المساواة في الحصول على التشخيص المبكر والعلاج المناسب دون القلق من التكاليف الباهظة. وقد لفتت إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المرضى في العالم غير قادرين على تحمل تكاليف العلاج كاملة، وهو ما يستدعي تدخل الحكومات لضمان شمولية التغطية الصحية وزيادة فرص النجاة للمرضى.

أهمية التشخيص المبكر والتعاون بين الدول

أشارت ماكورماك أيضًا إلى أن تأخر التشخيص يعد أحد العوامل المهمة التي تؤثر على نسب الشفاء من السرطان. لذلك، فإن الاهتمام بدراسة العوامل البيئية وأنماط الحياة المسببة للمرض أمر لا بد منه. كما أكدت على أن تحقيق العدالة في الوصول إلى الرعاية الصحية لا يتم إلا من خلال تعزيز التعاون بين الدول الغنية والفقيرة. فالتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول يسهم في رفع كفاءة الأنظمة الصحية، مما يزيد من فعالية الجهود الدولية لمكافحة السرطان.

مصر نموذج يحتذى به

أشادت الدكتورة ماكورماك بمصر كنموذج رائع في مجال مكافحة السرطان.

وأثنت على انضمام مصر إلى الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، مؤكدة أن ما حققته البلاد من إنجازات كبيرة في فترة قصيرة يستحق التقدير. ووصفت مصر بأنها مثال يحتذى به في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة.

من خلال تصريحاتها، تُظهر الدكتورة فاليري ماكورماك أهمية التعاون الدولي في مكافحة السرطان، وتُسلط الضوء على ضرورة تبني أنماط حياة صحية وتوفير رعاية صحية شاملة لضمان مكافحة فعالة لهذا المرض.