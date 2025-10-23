قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
إدراج اللغة الألمانية في عدد من مدارس التعليم الفني المصرية
أحمد عادل عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى
سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام ديكيداها الصومالي
47.2% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025
«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار
مدبولي خلال افتتاح "أوبو": المهندسون والفنيون المصريون يقدمون منتجات إلكترونية على أعلى مستوى
الأمم المتحدة: النزوح الداخلي في هايتي غير مسبوق والعصابات المسلحة تهدد الاستقرار
الرئيس السيسي يتوقف لتحية الجالية المصرية في بروكسل رغم هطول الأمطار
برلمانية: توطين صناعة محطات تحلية المياه فى مصر أصبح أمرا ضروريا
الرئيس السيسي يُسجل كلمة في سجل كبار الزوار بالبرلمان الأوروبي
شاهد .. تهديد ساركوزي بالقتل في محبسه وتحرك عاجل من الشرطة الفرنسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

معرض خاص لتوزيع فساتين الزفاف على 235 عروسة بالمنوفية

جمعية الاورمان
جمعية الاورمان
مروة فاضل

نظمت جمعية الأورمان في محافظة المنوفية معرض خاص بقاعة مسايا بالعراقية بمركز الشهداء، وذلك بهدف توزيع فساتين الزفاف لدعم زواج عدد (235) عروسة يتيمة بقرى العراقيه وعزبة الجهة وعزبة الحلفايه وعزبة سيدى صالح وعزبة الكوم الاخضر وكفر عشما وزاوية الناعورة وابوكلس بمركز الشهداء، وقرى دبرك والعمرة وعزبة ابوعدس وعزبه المعداوى بمركز منوف، وقرية شبراباص بمركز شبين بمحافظة المنوفية.  

جاء ذلك بحضور سعدية السيد عيد، مديرة إدارة التضامن بالشهداء، وتحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية.

وأكدت سعدية السيد عيد، أن تنظيم المعرض جاء بناء على تعليمات صبرى البقيري، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنوفية، تأكيداً على الاهتمام بهذه الشريحة، والتأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى بناء بيت الزوجية. 

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري انسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.

وأوضح أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظة المنوفية نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

والجدير بالذكر ان جمعية الأورمان منذ اطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت فى زواج عدد (20,231) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة منهم (752) فتاة فى محافظة المنوفية واستمرت في هذا النشاط حتى الآن دون انقطاع وأكبر احتفالات الزفاف الجماعى،  ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية جمعية الاورمان مديرية التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

الحضري

عصام الحضري يهاجم سهام صالح بكلمات غاضبة.. والإعلامية ترد: صعبان عليا

ترشيحاتنا

المتحف الكبير

على رأسها المتحف الكبير .. متاحف مصر حكايات الأمم وتطور الفنون وقصة البشرية

القطن

وزير الزراعة: حظر نقل أقطان الزهر بين الوجهين البحري والقبلي دون ترخيص

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تتابع أعمال منظومة إصدار التراخيص المؤقتة للحضانات غير المرخصة

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد