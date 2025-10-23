معرض خاص لتوزيع فساتين الزفاف على 235 عروسة بالمنوفية

نظمت جمعية الأورمان في محافظة المنوفية معرض خاص بقاعة مسايا بالعراقية بمركز الشهداء، وذلك بهدف توزيع فساتين الزفاف لدعم زواج عدد (235) عروسة يتيمة بقرى العراقيه وعزبة الجهة وعزبة الحلفايه وعزبة سيدى صالح وعزبة الكوم الاخضر وكفر عشما وزاوية الناعورة وابوكلس بمركز الشهداء، وقرى دبرك والعمرة وعزبة ابوعدس وعزبه المعداوى بمركز منوف، وقرية شبراباص بمركز شبين بمحافظة المنوفية.

جاء ذلك بحضور سعدية السيد عيد، مديرة إدارة التضامن بالشهداء، وتحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية.

وأكدت سعدية السيد عيد، أن تنظيم المعرض جاء بناء على تعليمات صبرى البقيري، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنوفية، تأكيداً على الاهتمام بهذه الشريحة، والتأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى بناء بيت الزوجية.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري انسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.

وأوضح أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظة المنوفية نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

والجدير بالذكر ان جمعية الأورمان منذ اطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت فى زواج عدد (20,231) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة منهم (752) فتاة فى محافظة المنوفية واستمرت في هذا النشاط حتى الآن دون انقطاع وأكبر احتفالات الزفاف الجماعى، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.