بعد كثرة الشكاوي.. التعليم تؤكد أحقية معلمي الحصة في صرف مستحقاتهم لسد العجز

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل حول الشكاوي المقدمة بشأن أحقيتهم في صرف مستحقات معلم الحصة المستعان بهم لسد العجز للعمل بمرحلة رياض الأطفال والمواد غير أساسية ، وكذلك معلمي التعليم الفني المستعان بهم لسد العجز في بعض التخصصات خلال العام الدراسي

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه بمخاطبة الإدارة المركزية لشئون المعلمين ، تم الإفادة بأن هؤلاء المعلمين الذين تم الإستعانة بهم لسد العجز بالحصة سالفي الذكر لهم الأحقية في صرف مستحقاتهم المالية مقابل أداء عملهم في سد العجز الموجود في المدارس .

وعلى جانب آخر ، تلقت المدارس تعليمات وتنبيهات عاجلة من الإدارات التعليمية ، لضمان انتظام سير الدراسة .

وتمثلت أبرز التعليمات الصادرة للمدارس خلال الساعات الأخيرة فيما يلي :