بعد كثرة الشكاوي.. التعليم تؤكد أحقية معلمي الحصة في صرف مستحقاتهم لسد العجز

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل حول الشكاوي المقدمة بشأن أحقيتهم في صرف مستحقات معلم الحصة المستعان بهم لسد العجز للعمل بمرحلة رياض الأطفال والمواد غير أساسية ، وكذلك معلمي التعليم الفني المستعان بهم لسد العجز في بعض التخصصات خلال العام الدراسي
حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه بمخاطبة الإدارة المركزية لشئون المعلمين ، تم الإفادة بأن هؤلاء المعلمين الذين تم الإستعانة بهم لسد العجز بالحصة سالفي الذكر لهم الأحقية في صرف مستحقاتهم المالية مقابل أداء عملهم في سد العجز الموجود في المدارس .
وعلى جانب آخر ، تلقت المدارس تعليمات وتنبيهات عاجلة من الإدارات التعليمية ، لضمان انتظام سير الدراسة .
وتمثلت أبرز التعليمات الصادرة للمدارس خلال الساعات الأخيرة فيما يلي :
- تفعيل برامج معالجة الضعف القرائي والحسابي بطرق عملية، مع توثيق الجهود في سجل (26 قرائية) ومتابعة نواتج التعلم
- تشجيع الطلاب المتفوقين سلوكيًا وعلميًا من خلال التحفيز المعنوي والمادي، لبث روح المنافسة والانتماء داخل المدرسة.
- الاهتمام بالمظهر العام للمدرسة، والحرص على نظافة الفصول والطرقات،وإزالة أي مظاهر سلبية كالرسم أو الكتابة على الجدران.
- المتابعة الدقيقة من قبل مدير المدرسة لجميع المعلمين،مع توثيق الزيارات الصفية في سجل الزيارات الفنية وتفعيل التغذية الراجعة.
- انتظام الطابور الصباحي ووقوف الطلاب في خشوعٍ أثناء تحية العلم والنشيد الوطني.
- تفعيل دور الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين في رصد السلوكيات، ووضع خطط علاجية للتغلب على الغياب والمشكلات السلوكية.
- تعليق جداول التقييمات داخل الفصول لسهولة المتابعة من جانب الموجهين والإدارة المدرسية.
- ضبط سجلات الغياب والتأخير اليومية بدقة، ومحاسبة المقصرين وفق اللوائح المنظمة.
- تعزيز التواصل مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي بما يدعم استقرار العملية التعليمية.
- توظيف الأنشطة التربوية في غرس القيم الإيجابية وتنمية مهارات الطلاب الحياتية.
- تكريم وتحفيز المعلمين المتميزين لرفع الروح المعنوية وتشجيع الإبداع.
- تفعيل خطط الأمن والسلامة، ومراجعة أدوات الإطفاء والإسعافات الأولية بشكل دوري.