تعرف على حالة بطاقتك وموقف الصرف.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

العرابي: استضافة مصر لمؤتمر الهيدروجين فى أفريقيا تتويج لدورها الريادي بأوروبا

فريدة محمد

رحّب السفير محمد العربي ، عضو مجلس الشيوخ ، وزير خارجية مصر الأسبق ، ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو –أسيوية ، باستضافة مصر للمؤتمر العالمي الثالث للهيدروجين الأخضر في أفريقيا، والذي تنظمه منظمة الأعمال الألمانية الإفريقية – أفريكا فيرين- برعاية منظمة تضامن الشعوب الأفرو- أسيوية والاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- اسيوي ،  28 و 29 أكتوبر الجاري ، بعد دورتين ناجحتين في برلين وهامبورغ ، والذي يتزامن مع النتائج الناجحة للقمة المصرية الاوربية  التى عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة البلجيكية بروكسل ، وقبل ساعات من مشاركة الرئيس الألماني وحرمه ، افتتاح المتحف المصر الكبير ، مؤكدًا أن تزامن هذه الأحداث يُرسل رسالة حضارية واقتصادية قوية للعالم.

وقال السفير محمد العرابي، في بيان، إن استضافة جمهورية مصر العربية لهذا المحفل الدولي المرموق، بمشاركة وفود وخبرا من أوروبا وأفريقا تتويج مستحق لدور مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة ومحور للتنمية المستدامة في القارة، موضحًا أن هذا المؤتمر لا يُنظر إليه على أنه مجرد لقاء اقتصادي أو تقني، بل هو خطوة استراتيجية عملاقة تُترجم الطموح المصري في قيادة ثورة الطاقة الخضراء ، ويؤكد الثقة الدولية في قدرة مصر على تحويل الرؤى إلى واقع عملي على الأرض، خاصة بعد سجلها الحافل في إنجاز مشروعات البنية التحتية العملاقة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يبلور رؤية مشتركة لتطوير مشروعات الهيدروجين في مصر وإفريقيا، وهذا هو جوهر التعاون المناخي والاقتصادي الذي نطمح إليه؛ فمصر تضع نفسها كالجسر التكنولوجي الذي يربط بين الخبرة الألمانية الأوروبية الهادفة لتأمين الطاقة والإمكانيات الإفريقية الهائلة من الطاقة الشمسية والرياح.

وأشار إلى أن الهيدروجين الأخضر ليس مجرد وقود بديل، بل هو ركيزة أساسية للتصنيع المستدام وتحقيق أمن الطاقة المصري، بما يدعم استراتيجيتنا الوطنية الطموحة، موضحًا أن هذه الاستضافة هي فرصة لا تُعوض لاستعراض الفرص الاستثمارية والشراكات التكنولوجية الواعدة التي تتيحها الدولة المصرية لتعزيز مشاركتها الفاعلة في سوق الطاقة العالمي.

جدير بالذكر أن المؤتمر العالمي الثالث للهيدروجين الأخضر في أفريقيا تُنظمه منظمة الأعمال الألمانية الإفريقية (Afrika-Verein)، بقيادة كلاوديا فوس الرئيس التنفيذي ، بشراكة استراتيجية مع شركة   inp Egypt بقيادة المهندس علاء كمال، وبالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والسفارة الألمانية بالقاهرة برعاية وإشراف الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، وتعاون مثمر مع شركة "ماستر بوينت" للحلول التسويقية وتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية.

السفير محمد العربي منظمة تضامن الشعوب الأفرو أسيوية وزير خارجية مصر الأسبق أفريقيا الرئيس الألماني

سليم سحاب وهاني فرحات
تموين الشرقية
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
