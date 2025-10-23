أسعار السلع الغذائية في أسواق الوادي الجديد اليوم الخميس

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وذلك في ظل جهود مكثفة من الأجهزة التنفيذية والرقابية لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة لجميع فئات المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف حملات المتابعة اليومية على الأسواق والمحال التجارية، والتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار وتوافر السلع التموينية والغذائية بجميع القرى والمراكز، خاصة في المناطق النائية.

كما تعمل المحافظة على توسيع المبادرات المحلية التي تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، من خلال فتح منافذ جديدة لبيع السلع بأسعار مخفضة، وتنظيم معارض موسمية للمنتجات الغذائية واللحوم والدواجن والخضر والفاكهة بالتعاون مع الجهات المعنية والمزارعين المحليين.

وفيما يلي أحدث الأسعار المتداولة في أسواق المحافظة اليوم:

أسعار الحبوب والبقوليات

سكر (1 كجم): 28 جنيهًا – مكرونة (400 جرام): 14 جنيهًا – فول بلدي (1 كجم): 30 جنيهًا – لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا – شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا – شكارة شعرية: 190 جنيهًا – دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا.

أسعار الزيوت والسمن

زيت طعام (1 لتر): 55 جنيهًا – سمن (1 كجم): 65 جنيهًا – سمن (2 كجم): 130 جنيهًا.

منتجات الألبان:

جبن أبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا – جبن أبيض (500 جرام): 45 جنيهًا.

أسعار البروتينات:

لحم بلدي (1 كجم): 290 – 340 جنيهًا – دواجن بيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا – كرتونة بيض: 150 جنيهًا.

وتواصل محافظة الوادي الجديد جهودها لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق، بالتعاون مع مديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية، بما يضمن استقرار السوق المحلي وتوفير احتياجات المواطنين اليومية بأسعار عادلة، ودعم منظومة الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة في جميع مراكز المحافظة.