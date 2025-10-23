اللوتري الأمريكي 2026.. موعد التقديم وخطوات التسجيل الإلكتروني عبر موقع الهجرة الرسمي

اللوتري الأمريكي 2026 .. يشهد محرك البحث «جوجل» ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات البحث عن اللوتري الأمريكي 2026 أو ما يُعرف ببرنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يتطلع آلاف المصريين إلى فرصة تحقيق حلم السفر والإقامة الدائمة في أمريكا من خلال هذا البرنامج السنوي الذي تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية.

يُعد برنامج اللوتري من أكثر برامج الهجرة جذبًا على مستوى العالم، إذ يتيح للأفراد من الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة التقديم للحصول على البطاقة الخضراء (Green Card)، التي تُمكّن الفائزين من الإقامة والعمل بشكل قانوني داخل الأراضي الأمريكية.

رابط التقديم الرسمي وخطوات التسجيل في اللوتري الأمريكي

يتم التسجيل حصريًا من خلال الموقع الرسمي:

https://dvprogram.state.gov

ولإتمام التسجيل بنجاح، يجب اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي خلال مدة التقديم.

الضغط على زر "Begin Entry" لبدء ملء الاستمارة الإلكترونية.

إدخال البيانات الشخصية الأساسية بدقة، وتشمل الاسم الرباعي، وتاريخ الميلاد، والجنس، وبلد الميلاد، والدولة المؤهلة للتقديم.

رفع صورة شخصية حديثة مطابقة للمواصفات الأمريكية (600×600 بكسل، خلفية بيضاء، بدون نظارات أو فلاتر).

إدخال بيانات الحالة الاجتماعية وعدد الأبناء إن وجدوا.

مراجعة جميع البيانات بعناية قبل الضغط على زر "Submit" لإرسال الطلب.

بعد الإرسال، يتم عرض رقم تأكيد إلكتروني يجب حفظه جيدًا لاستخدامه عند الاستعلام عن النتائج.

شروط التقديم في اللوتري الأمريكي 2026

حددت وزارة الخارجية الأمريكية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وتشمل:

أن يكون المتقدم من دولة مؤهلة للمشاركة في البرنامج، وتشمل مصر ضمن الدول المسموح لها بالتقديم.

ضمن الدول المسموح لها بالتقديم. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة .

. حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى.

كحد أدنى. في حالة عدم توفر المؤهل الدراسي، يمكن التقديم إذا كان المتقدم يمتلك خبرة عمل لا تقل عن عامين في وظيفة تتطلب تدريبًا عاليًا خلال آخر خمس سنوات، شريطة أن تكون هذه الوظيفة مدرجة ضمن قائمة المهن المؤهلة.

في وظيفة تتطلب تدريبًا عاليًا خلال آخر خمس سنوات، شريطة أن تكون هذه الوظيفة مدرجة ضمن قائمة المهن المؤهلة. تقديم صورة إلكترونية حديثة مطابقة تمامًا لمواصفات السفارة الأمريكية.

مطابقة تمامًا لمواصفات السفارة الأمريكية. التقديم يتم مرة واحدة فقط لكل شخص، وأي تسجيل مكرر يؤدي إلى استبعاده تلقائيًا من القرعة.

لماذا يزداد الإقبال على اللوتري الأمريكي سنويًا؟

يرجع الإقبال الكبير من المصريين والعرب على التسجيل في اللوتري الأمريكي إلى عدة أسباب اقتصادية واجتماعية، أبرزها البحث عن فرص عمل أفضل ومستوى معيشة مرتفع، إضافة إلى الرغبة في الدراسة أو الاستثمار داخل الولايات المتحدة.

ويشير خبراء الهجرة إلى أن البرنامج يمثل فرصة ذهبية نادرة تتيح للمواطنين من مختلف الدول تحقيق حلم الإقامة الدائمة من دون الحاجة إلى كفيل أو عقد عمل مسبق، كما أن الفوز بالبطاقة الخضراء يمنح صاحبه الحق في التمتع بجميع الحقوق القانونية للمقيمين الدائمين، بما في ذلك التعليم المجاني والرعاية الصحية والضرائب العادلة.

من جانب آخر، أوضحت الإحصاءات الأمريكية أن حوالي 55 ألف شخص حول العالم يفوزون سنويًا بالقرعة، من بينهم ما يقرب من 3500 إلى 5000 فائز مصري في كل دورة، مما يجعل مصر من أكثر الدول العربية حظًا في الفوز.

نصائح مهمة لزيادة فرص القبول في اللوتري الأمريكي

على الرغم من أن الاختيار يتم إلكترونيًا وبشكل عشوائي، إلا أن الالتزام بالتعليمات بدقة يزيد من فرص القبول، ومن أبرز النصائح:

التأكد من صحة البيانات قبل إرسال الطلب، وعدم وجود أخطاء في الاسم أو تاريخ الميلاد.

استخدام صورة مطابقة تمامًا للمواصفات المطلوبة.

الاحتفاظ برقم التأكيد وعدم فقدانه، لأنه الوسيلة الوحيدة للاستعلام عن النتيجة.

التقديم مبكرًا وعدم الانتظار لآخر يوم لتجنب الضغط على الموقع.

تجنب التعامل مع المواقع الوهمية أو المكاتب التي تدّعي التسجيل نيابة عن الأفراد مقابل مبالغ مالية.

أهمية اللوتري في السياسة الأمريكية للهجرة

تعتبر قرعة الهجرة العشوائية جزءًا من سياسة التنوع السكاني في الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز التعدد الثقافي داخل المجتمع الأمريكي من خلال استقطاب مهاجرين من دول ذات معدلات هجرة منخفضة.

ويرى محللون أن استمرار البرنامج حتى عام 2026 يعكس حرص الإدارة الأمريكية على استمرارية التوازن الديموغرافي، خاصة بعد النقاشات المتكررة داخل الكونغرس حول تعديل نظام الهجرة.