عبد الله مشرف: "كل أولادي بنات.. وأحفادي قاعدين في البيت على طول"

تحدث الفنان القدير عبد الله مشرف عن حياته العائلية والفنية، كاشفًا بعض التفاصيل الخاصة بعائلته، وحبه الدائم للفن وزملائه في الوسط الفني.

علاقته بأحفاده

وقال "مشرف" خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامية ياسمين عز: “كل أولادي بنات، وماعنديش ولاد، وأحفادي قاعدين على طول في البيت، وده بيسعدني جدًا لأني بحب وجودهم حواليّ”.

وأضاف الفنان الكبير حديثه عن علاقته بزملائه في الوسط الفني، مؤكدًا حبه وتقديره للفنان عادل إمام، قائلاً: “عادل إمام بيحب كل الناس، ومافيش حد اسمه مش بيحبه، وأنا اتبسط جدًا بالشغل معاه، لأنه فنان عظيم وبيقدّر كل اللي حواليه”.

ذكرياته في فيلم الكيف

كما استرجع ذكرياته في فيلم "الكيف" مع النجم الراحل محمود عبد العزيز، قائلًا: “اتبسط جدًا في فيلم الكيف، ومحمود عبد العزيز كان بيحب الناس كلها، ويرحب بالجميع، وكلنا كنا بنحبه وبنقدّره”.

وتحدث "مشرف" عن علاقته بالفن وشغفه الدائم بالتمثيل، موضحًا: “مافيش حاجة اسمها اعتزال للفنان، لأن الفنان على طول شغال، وليه إنه يشتغل ويحب شغله، وأنا بحب كل حاجة في الفن، والفن دايمًا في خيالي وفي حبي وفي فني”.

الأدوار التي يقدمها

وأكد الفنان أنه لا يفرّق بين الأدوار التي يقدمها، قائلاً: “ما اشتغلتش حاجة اسمها ما بحبهاش، أنا بحب كل الأدوار اللي قدمتها، وكل دور كنت بعيش فيه وبحبه، سواء شر أو طيبة”.

وأشار إلى حبه الشديد للأعمال القديمة، مضيفًا: “دايمًا بحب أتفرج على حاجات زمان، ولما تيجي بسعد بيها جدًا، وبحب أتفرج على كل الأفلام القديمة، لأنها كلها ليها طعمها الجميل”.

واختتم الفنان عبد الله مشرف حديثه قائلاً: “لما بقابل الفنانين بالصدفة، بنسلم على بعض ونرحب ببعض بكل محبة، والحمد لله صحتي كويسة وبشكر ربنا على نعمة الصحة”.