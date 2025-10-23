قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي
حبس الملاكم المتهم بمشاركة والده في دهس عائلة بالشيخ زايد
الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد الله مشرف: "كل أولادي بنات.. وأحفادي قاعدين في البيت على طول"

عبد الله مشرف
عبد الله مشرف
محمد البدوي

تحدث الفنان القدير عبد الله مشرف عن حياته العائلية والفنية، كاشفًا بعض التفاصيل الخاصة بعائلته، وحبه الدائم للفن وزملائه في الوسط الفني.

علاقته بأحفاده

وقال "مشرف" خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامية ياسمين عز: “كل أولادي بنات، وماعنديش ولاد، وأحفادي قاعدين على طول في البيت، وده بيسعدني جدًا لأني بحب وجودهم حواليّ”.

وأضاف الفنان الكبير حديثه عن علاقته بزملائه في الوسط الفني، مؤكدًا حبه وتقديره للفنان عادل إمام، قائلاً: “عادل إمام بيحب كل الناس، ومافيش حد اسمه مش بيحبه، وأنا اتبسط جدًا بالشغل معاه، لأنه فنان عظيم وبيقدّر كل اللي حواليه”.

 ذكرياته في فيلم الكيف

كما استرجع ذكرياته في فيلم "الكيف" مع النجم الراحل محمود عبد العزيز، قائلًا: “اتبسط جدًا في فيلم الكيف، ومحمود عبد العزيز كان بيحب الناس كلها، ويرحب بالجميع، وكلنا كنا بنحبه وبنقدّره”.

وتحدث "مشرف" عن علاقته بالفن وشغفه الدائم بالتمثيل، موضحًا: “مافيش حاجة اسمها اعتزال للفنان، لأن الفنان على طول شغال، وليه إنه يشتغل ويحب شغله، وأنا بحب كل حاجة في الفن، والفن دايمًا في خيالي وفي حبي وفي فني”.

الأدوار التي يقدمها

وأكد الفنان أنه لا يفرّق بين الأدوار التي يقدمها، قائلاً: “ما اشتغلتش حاجة اسمها ما بحبهاش، أنا بحب كل الأدوار اللي قدمتها، وكل دور كنت بعيش فيه وبحبه، سواء شر أو طيبة”.

وأشار إلى حبه الشديد للأعمال القديمة، مضيفًا: “دايمًا بحب أتفرج على حاجات زمان، ولما تيجي بسعد بيها جدًا، وبحب أتفرج على كل الأفلام القديمة، لأنها كلها ليها طعمها الجميل”.

واختتم الفنان عبد الله مشرف حديثه قائلاً: “لما بقابل الفنانين بالصدفة، بنسلم على بعض ونرحب ببعض بكل محبة، والحمد لله صحتي كويسة وبشكر ربنا على نعمة الصحة”.

عبد الله مشرف عادل إمام الكيف محمود عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

حزب الحرية مشيدًا بالاستقبال الحافل للرئيس السيسي ببروكسل: يعكس مكانة مصر الكبيرة

حزب الشعب الجمهوري

الشعب الجمهوري: القمة المصرية الأوروبية تعزز التعاون بمجالات الاقتصاد ومواجهة التحديات المشتركة

مجلس النواب

قبل الإعلان عن الكشوف النهائية.. الجدول المتبقي في انتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

منة شلبي واحمد الجنايني

بعد أنباء زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد