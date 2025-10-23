عبد الله مشرف: مافيش حاجة اسمها اعتزال للفنان.. الفن في دمي ومش ممكن أسيبه

أكد الفنان القدير عبد الله مشرف أنه لا يفكر في الاعتزال، مشددًا على أن الفنان الحقيقي لا يتوقف عن العمل طالما يمتلك الشغف والحب للفن.

حقيقة اعتزال عبدالله مشرف

وقال "مشرف" خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “كلام الناس” والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر": “مافيش حاجة اسمها اعتزال للفنان، لأن الفنان دايمًا شغال، وبيحب شغله، والفن جزء من حياته”.

وأضاف الفنان الكبير أنه يعشق كل ما يخص عالم الفن، موضحًا: “أنا بحب كل حاجة في الفن، والفن على طول في خيالي وفي حبي وفي فني، ودايمًا بحب أتفرج على حاجات زمان، ولما تيجي بسعد بيها جدًا”.

وأشار إلى أنه يستمتع بمشاهدة الأعمال القديمة من مختلف العصور، قائلاً: “بحب أتفرج على كل الأفلام من زمان، عادي خالص، كلها ليها طعمها الجميل”.

لقاء الفنانين

كما عبّر "مشرف" عن سعادته الدائمة بلقاء زملائه الفنانين، مضيفًا: "لما بقابل الفنانين بالصدفة، بنسلم على بعض ونرحب ببعض بكل محبة واحترام".

وفي ختام حديثه، طمأن جمهوره على حالته الصحية، مؤكدًا: “الحمد لله، صحتي كويسة، وبشكر ربنا على كل حاجة”.