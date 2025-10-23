قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه.. وشركات النادي نموذج للاستثمار الناجح

محمود الخطيب
محمود الخطيب
عبدالحكيم أبوعلم

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن ما تحقق خلال السنوات الماضية على صعيد التطوير المالي والاستثماري يمثل نقلة نوعية في تاريخ النادي، مشيرًا إلى أن الميزانية تضاعفت أكثر من عشر مرات منذ عام 2017، لتصل إلى نحو 8.5 مليار جنيه في نهاية الدورة الحالية، مع التزام المجلس بسداد جميع الأقساط الخاصة بأراضي الفروع التي أصبحت ملكًا خالصًا للأهلي.

جاء ذلك خلال كلمته في الندوة الانتخابية لقائمة الخطيب بفرع النادي بمدينة نصر، حيث أوضح أن الأهلي يعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والرياضية، من خلال منظومة متكاملة تضم شركات الأهلي الثلاث التي شكلت ركيزة أساسية في مسيرة التطوير.

وأشار الخطيب إلى أن النادي تحمل خلال السنوات الماضية تكاليف ضخمة تتعلق بتنقلات الفرق والإقامة وإدارة الأنشطة الرياضية، وهو ما استدعى تأسيس شركة الأهلي للخدمات الرياضية لتتولى هذا الملف بكفاءة، مؤكدًا أنها حققت نتائج مالية إيجابية وقدمت أفكارًا مبتكرة سيتم تطويرها خلال الفترة المقبلة، من بينها استثمار سفر جماهير الأهلي والأعضاء سواء لحضور المباريات أو عبر الرحلات السياحية المنظمة.

كما أشاد بدور شركة الأهلي لكرة القدم، ووجه الشكر إلى مجالس إدارتها المتعاقبة، ومن بينهم ياسين منصور المرشح على منصب نائب رئيس النادي، مؤكدًا أن الشركة نجحت في استثمار وتسويق الحقوق التجارية الخاصة باللاعبين وزيادة العوائد بما ساهم في دعم موارد النادي وتمويل الصفقات الجديدة، إلى جانب تحمل ما يقرب من 25% من قيمة عقود اللاعبين.

وأضاف الخطيب أن أحمد حسام، المرشح على منصب العضوية في القائمة الحالية، كان من العناصر الفاعلة في مسيرة الشركة منذ تأسيسها، واصفًا إياه بأنه شخصية عملية ومتطورة تمتلك فكرًا حديثًا في الإدارة الرياضية.

وفي سياق متصل، تحدث الخطيب عن شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، موضحًا أن تأسيسها جاء بهدف إنشاء المدينة الرياضية والاستاد الجديد دون أن يتحمل النادي أي أعباء مالية، بجانب التوسع في إنشاء فروع جديدة للأهلي بالمحافظات بنفس الآلية، مقدمًا الشكر لمجالس إدارتها المتعاقبة على جهودها.

وأشاد رئيس الأهلي بالدور الكبير الذي قام به قطاع الإعلام داخل النادي خلال الدورتين الماضيتين، موجهًا الشكر إلى جمال جبر، مدير المركز الإعلامي، لما يمتلكه من خبرة كبيرة وإخلاص في العمل، مشيرًا إلى أن الأهلي أصبح من أكثر الأندية متابعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتسعى الإدارة دائمًا إلى استثمار هذا الانتشار الضخم بالشكل الأمثل.

كما أثنى الخطيب على جهود الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، مؤكدًا أنه يجسد فكر الأهلي في العمل المؤسسي والالتزام بالمبادئ، مشيرًا إلى أنه كان أحد أبرز المستشارين في ملفي التسويق والرعاية قبل توليه المنصب التنفيذي،

وأشار رئيس الأهلي إلى أن النادي كان من أوائل المؤسسات الرياضية التي بادرت بتطبيق الحد الأدنى للأجور تقديرًا للعاملين، مؤكدًا أنهم شركاء في كل ما تحقق من نجاح.

وأضاف الخطيب أن ملف الرعاية والاستثمار شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، موضحًا أن تاريخ الأهلي وإنجازاته يجذبان كبرى الشركات المحلية والدولية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد فرصًا استثمارية أوسع بما يتناسب مع حجم الكيان واحتياجاته المتزايدة.

وختم الخطيب حديثه قائلا ما تحقق من إنجازات ليس نهاية الطريق، بل بداية لمرحلة جديدة شعارها الاستثمار من أجل التنمية الشاملة داخل النادي. علينا أن نستمر في العمل بنفس القوة، لأن حجم التوسع والالتزامات والخدمات الجديدة للأعضاء تتطلب جهدًا واستمرارية دون توقف».

النادي الأهلي الاهلي محمود الخطيب الدوري المصري مصر

