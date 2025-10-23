ميرنا عارف: مصرية بقائمة 30 امرأة تقود الثورة الرقمية في الشرق الأوسط

قالت ميرنا عارف، مدير عام الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ميكروسوفت، إن مصر لديها نماذج ملهمة ومشرفة من الشباب والفتيات، منوهة أنها بدأت في البترول أولا وليس التكنولوجيا.

وأضاف ميرنا عارف، في برنامج "مصر تتستطيع" على قناة "دي ام سي"، أن مصر من أهم الأسواق في مجال التكنولوجيا والتطور التقني وتأهيل الشباب والفتيات لإدارة المشاريع وتطويرها.

وأكدت أن مصر لديها القدرة على إدارة المنظومات التي يتم تطويرها في مجال التكنولوجيا، منوها أن مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك مهندسين ويعملون على برامج عالمية وتطويرها خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير برامج شركة ميكروسوفت.

وتابعت: كان لي الشرف أن أكون ضمن قائمة فوربس لـ 100 امرأة مؤثرة في الشرق الأوسط في عامي 2024 و2025.