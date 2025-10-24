قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليبيا.. اشتباكات بين فصائل تابعة لحكومة الوحدة بمصراته تسفر عن إصابات
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025
ثورة في واتساب.. قريبا يمكنك المراسلة بدون الحاجة لرقم هاتف
ما حكم استعمال السبحة في ذكر الله ؟.. الإفتاء تجيب
جبهة تحرير فلسطين: الرئيس السيسي لعب دورا كبيرا في دعم القضية الفلسطينية
المبادرة الوطنية الفلسطينية: مصر أفشلت مخطط التطهير العرقي وأوقفت الحرب على غزة
صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي
في مجلس الأمن.. مصر تحذر من تقويض اتفاق شرم الشيخ وتدين تشريعات إسرائيلية تمس الضفة
مسؤول أمريكي: نتنياهو على وشك تدمير اتفاق غزة.. وقلق في البيت الأبيض
مسئول بحماس: توافق فلسطيني لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ ونثمن دور مصر في دعم غزة
ثورة من قلب الجدران| ابتكار خرسانة ذكية تحول المباني إلى بطاريات.. تخِزن الطاقة وتضيء المصابيح
كم يومًا يفصلنا عن الصيام .. موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر
شريف عامر: الليكود وقطاع من جمهوره يعتقدون بأساطير دينية عن الضفة الغربية

محمد البدوي

قال الإعلامي شريف عامر، إن حزب الليكود وقطاعًا من جمهوره يعتمدون على أساطير دينية مرتبطة بالضفة الغربية، ويسمّونها "يهودا والسامرة"، مما يجعل التسميات والمواقف جزءًا من حجر عثرة في أي حل سياسي، وأشار إلى تقارير صحفية أمريكية تشير إلى فقدان الثقة بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو، بل ونقلت تسريبات عن انفعال رئاسي وتهديد بعواقب إذا ما أخلّ نتنياهو بأي اتفاق محتمل.

وأكد الإعلامي شريف عامر، أن المشهد السياسي في إسرائيل وقرار الكنيست حول ضم الضفة الغربية يعكس عمق الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن توقع وصول نتنياهو إلى اتفاق دائم هو انتقاص من فهم شخصيته وإهمال لحقيقة المجتمع الإسرائيلي نفسه.

الحكومة الإسرائيلية الحالية 

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تمثل ذروة التطرف، وأن المجتمع الإسرائيلي توافق على بقاء نتنياهو في المشهد مما يجعل أي حلول سياسية أكثر تعقيدًا، لافتًا إلى أن زيارة أربعة مسؤولين كبار من الإدارة الأمريكية لإسرائيل خلال 48 ساعة بعد قرار الكنيست تضمنت تصريحات حادة، فيما بدا أن الموقف الأمريكي متوتر وقد يصل إلى تهديد بوقف الدعم بحسب تصريحات نقلت عن الرئيس الأمريكي.

