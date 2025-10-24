كيف يغير الخريف طاقة كل برج؟.. مزاج الأبراج في موسم الأوراق المتساقطة

مع بداية فصل الخريف تتغير طاقة الكون لتمنح كل برج فرصة جديدة للتأمل والتجديد.

مواليد برج الحمل يميلون إلى الهدوء وإعادة التفكير في علاقاتهم، بينما يجد الثور في هذا الفصل وقتًا مثاليًا للاستقرار والتركيز على أمور العمل والبيت.

أما الجوزاء فيعيش حالة من الحنين ويعيد ترتيب أولوياته.

مواليد السرطان يستعيدون توازنهم العاطفي، ويبدأون مرحلة جديدة أكثر دفئًا. في حين يشعر الأسد بانخفاض في النشاط لكنه يركز على تحقيق إنجازات مهنية مهمة. ويعتبر الخريف موسم العذراء المثالي، حيث تزدهر طاقته ويحقق نجاحات ملموسة.



أما الميزان فهو في أفضل حالاته، إذ يجذبه الجمال والرومانسية وتتحسن علاقاته الاجتماعية. بينما يعيش العقرب فترة من التحول والتجديد الداخلي. ويبحث القوس عن المغامرات الجديدة أو السفر، في حين يضع الجدي خططًا واضحة لإنهاء السنة بقوة.



أما الدلو فيستعيد علاقاته القديمة ويفكر في مشاريع جديدة، بينما يغوص الحوت في أجواء الخريف الحالمة ويقضي وقتًا أطول مع العائلة والأصدقاء.