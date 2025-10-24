قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأونروا: يجب الالتزام بوقف إطلاق النار لإعادة أطفال غزة إلى التعليم
هجوم أوكراني يعطل رابع أكبر مصفاة نفط في روسيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 24-10-2025
مفتي الجمهورية: إحياء التراث بمنهج وسطي يجمع بين الأصالة والتجديد السبيل لصيانة هوية الأمة
يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم
بيان الفصائل الفلسطينية عن اجتماع القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من خطة ترامب
مبعوث بوتن الخاص يصل إلى الولايات المتحدة
بدلاء الزمالك أمام ديكيداها في بطولة كأس الكونفدرالية
جيش الاحتلال يزعم مقتل حسن كركي القيادي في حزب الله
مصطفى مدبولي لوكالة أنباء الشرق الأوسط: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
تراجع جديد للذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 24-10-2025.. تفاصيل
حازم سمير لـ "صدي البلد": هذه هى شخصيتي في مسلسل ولد بنت شايب | فيديو
توك شو

مصطفى البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني

منار عبد العظيم

أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن الاجتماعات الجارية في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية تمثل محطة حاسمة في مسار تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً في شرم الشيخ، مشيداً بالدور المصري المحوري في إحباط مؤامرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

الدور المصري منع تنفيذ مخطط التهجير

قال البرغوثي، في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن الموقف المصري الصارم والواضح كان حاسماً في منع تنفيذ مخطط التطهير العرقي الذي سعت إليه إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على غزة.

الصمود الفلسطيني والوساطة المصرية القطرية

وأوضح أن فشل هذا المخطط جاء نتيجة تضافر عاملين رئيسيين:

الصمود البطولي للشعب الفلسطيني في وجه العدوان.

الموقف المصري والدور الوسيط لمصر وقطر في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

واعتبر البرغوثي أن هذا النجاح يمثل إنجازاً وطنياً وإقليمياً مهماً.

تثبيت الهدوء وإعادة الإعمار

وأشار الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية إلى أن هذه التطورات يجب أن تكون منطلقاً لبناء مرحلة جديدة تضمن منع تجدد العدوان وتوفير الظروف الملائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يعزز صمود الفلسطينيين واستمرار وجودهم على أرضهم.

غزة قطاع غزة فلسطين

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

متهم

بسبب قضايا النفقة.. زوج ينهي حياة طليقته في شبرا الخيمة

أنابيب

تحرير 93 محضر مخالفة فى حملات تموينية بالقليوبية

ارشيفية

لخلافات بينهم.. إصابة سيدة بطلق ناري بإحدى قرى الدقهلية

بالصور

يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

