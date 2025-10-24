مصطفى البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني

أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن الاجتماعات الجارية في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية تمثل محطة حاسمة في مسار تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً في شرم الشيخ، مشيداً بالدور المصري المحوري في إحباط مؤامرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

الدور المصري منع تنفيذ مخطط التهجير

قال البرغوثي، في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن الموقف المصري الصارم والواضح كان حاسماً في منع تنفيذ مخطط التطهير العرقي الذي سعت إليه إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على غزة.

الصمود الفلسطيني والوساطة المصرية القطرية

وأوضح أن فشل هذا المخطط جاء نتيجة تضافر عاملين رئيسيين:

الصمود البطولي للشعب الفلسطيني في وجه العدوان.

الموقف المصري والدور الوسيط لمصر وقطر في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

واعتبر البرغوثي أن هذا النجاح يمثل إنجازاً وطنياً وإقليمياً مهماً.

تثبيت الهدوء وإعادة الإعمار

وأشار الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية إلى أن هذه التطورات يجب أن تكون منطلقاً لبناء مرحلة جديدة تضمن منع تجدد العدوان وتوفير الظروف الملائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يعزز صمود الفلسطينيين واستمرار وجودهم على أرضهم.