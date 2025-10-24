قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة : السكان لا يمثلون عبئًا بل ركيزة النهضة والطاقة الإنتاجية والإبداعية
سرايا القدس تطلق النار على الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة بسجوت
75 دقيقة.. الزمالك يتقدم على ديكيداها الصومالي ويهدر ركلة جزاء
فتح: نشكر مصر على جهودها في توحيد الصف الفلسطيني
ضغوطات أمريكية على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا .. هل يتبع ترامب سياسة بايدن تجاه بوتين؟
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025
25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن
أزهري يهاجم مسرحية العيال كبرت ومدرسة المشاغبين
سائحتان فرنسيتان تبحثان عن سر القبلة وجمال الإسلام بمسجد الوحشي بالأقصر | صور
محافظ القاهرة يكشف استعدادات العاصمة لـ افتتاح المتحف المصري الكبير
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم 24-10-2025
تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

السباحة تواصل التألق .. 13 ميدالية و4 كؤوس لمصر في بطولة أفريقيا للمياه المفتوحة

منتخب مصر للسباحة
منتخب مصر للسباحة
حمزة شعيب

نجحت بعثة منتخب مصر للسباحة للمياه المفتوحة في فرض تألقها خلال منافسات البطولة الأفريقية للرياضات المائية للكبار والناشئين، المقامة بمدينة مومباسا الكينية خلال الفترة من 19 أكتوبر حتى 24 من الشهر الجاري، بعدما تمكنت من حصد 13 ميدالية متنوعة بواقع 7 ذهبيات و4 فضيات و2 برونزيتين.

وجاءت الميداليات على النحو التالي:

الميداليات الذهبية، محمد عادل مصيلحي ميداليتين في سباق (5 ك عمومي، و3 ك عمومي) – أحمد الحوراني (5 ك تحت 18 سنة) – أحمد سمير (5 ك تحت 17 سنة) – أروى فيصل (5 ك تحت 17 سنة) – معاذ حسام (5 ك تحت 15 سنة) – ذهبية التتابع عمومي (محمد عادل مصيلحي – لميس عمرو – معاذ حسام – أروى فيصل).

الميداليات الفضية، لميس السكري (5 ك تحت 18 سنة) – معاذ حسام (3 ك عمومي) – فضية التتابع ناشئين (أحمد الحوراني – روفيدة عمرو – زينة مدحت – أحمد سمير).

الميداليات البرونزية، زينة أحمد مدحت (5 ك عمومي) – روفيدة عمرو (5 ك تحت 15 سنة) – أروى فيصل (3 ك بنات).

كما حصد المنتخب المصري عدة جوائز فردية مميزة، حيث توج محمد عادل مصيلحي بكأس أفضل سباح عمومي، وفازت أروى فيصل بكأس أفضل ناشئة، فيما حصل معاذ حسام على كأس أفضل سباح، بالإضافة إلى تتويج منتخب مصر بكأس البطولة الأفريقية للناشئين.

ويرأس البعثة إسلام صميدة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، فيما يضم الجهاز الفني والإداري كلا من: "خالد عوض مديرا فنيًا، أحمد المحلاوي مدربا، أمل أبو عرام إداريا، والدكتورة ريم سمير طبيبة المنتخب".

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة كلًا من: "معاذ حسام، أحمد سيد محمد، أحمد محمود الحوراني، محمد عادل مصيلحي،.روفيدة عمرو، أروى فيصل، لميس عمرو، وزينة مدحت".

منتخب مصر للسباحة السباحة منافسات البطولة الأفريقية للرياضات

حفل زفاف حاتم صلاح

