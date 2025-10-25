قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية : اتفاق شرم الشيخ حجر أساس لوقف الحرب في غزة واستقرار المنطقة
مستقبل وطن يوفر شقة إيجار لـ عم غريب المسن الذي صفعه أحد الملاك بالسويس
تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار
هولندا تثمن جهود مصر في غزة.. وتؤكد دعم اتفاق شرم الشيخ
مبعوث بوتين: الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي
معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية
بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي
وزير الخارجية: يجب الالتزام باتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة
ضد التيار.. ماذا قال آلان شيرار لمدرب ليفربول عن محمد صلاح؟!
الرئيس البرازيلي: نأمل في استئناف حوار متوازن لتحسين العلاقات مع ترامب
موعد مباراة منتخب مصر وأمريكا في مونديال ناشئي اليد بالمغرب
كيف استعد المتحف المصري الكبير لـ حفل الاحتفال؟ .. تفاصيل
أخبار البلد

إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة من الوادي الجديد

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، في مستهل زيارتهما للمحافظة اليوم ، إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة “١٠٠ مليون شجرة” بالمحافظة، بمشاركة محافظي سوهاج وأسيوط والجيزة والقليوبية ونائب محافظ البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

تأتي الفعالية في إطار التكليفات الرئاسية بمتابعة تنفيذ المبادرة الرامية إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وخفض الانبعاثات الحرارية، وتحسين نوعية الهواء، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز المظهر الحضاري والجمالي للمدن والمراكز بمختلف المحافظات.

من جانبها شددت  الدكتورة منال عوض، علي أن المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة تهدف إلى دعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية البيئية المستدامة بمختلف المحافظات .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ما تم تنفيذه من المبادرة في المراحل السابق يأتي في إطار خطة الوزارة للمساهمة في تحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى وجود تنسيق مستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمتابعة معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وضمان تحقيق الأثر البيئي والحضري المستهدف من المبادرة وضرورة الحفاظ علي هذه الأشجار التي يتم زراعتها.

من جانبه أوضح محافظ الوادي الجديد أنه تم زراعة ٥٤٥ ألف شجرة خلال المراحل الثلاث من أشجار الفاكهة والأشجار الخشبية ، و مستهدف زراعة 100 ألف شجرة خلال المرحلة الحالية.

وقام وفد الوزراء والمحافظين بغرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو بالخارجة في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاجية التمور.

التنمية المحلية منال عوض 100 مليون شجرة الوادي الجديد

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 25-10-2025

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

خبير: إزالة الألغام من غزة ستستغرق ما بين 20 و30 سنة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 صيادين من بحر مدينة غزة

مصادر إسرائيلية تكشف تحرك ترامب لمنع نتنياهو من الهجوم على غزة

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

تسلا تستعد لكشف مفاجأة: سيارة كهربائية بأرخص سعر

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

