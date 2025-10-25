الجيزة تتزين لاستقبال زوار المتحف المصري الكبير..تخطيط وتجميل ورفع كفاءة الشوارع

تتزين محافظة الجيزة، بخطوات متسارعة، لاستقبال زوار المتحف المصري الكبير من خلال أعمال تطوير وتجميل موسعة لعدد من الطرق والمحاور المحيطة بالمتحف استعدادًا لأحد أهم الأحداث السياحية في تاريخ مصر الحديث.

وتتضمن الأعمال رفع كفاءة وتخطيط شوارع المنصورية والنيل ومراد والبحر الأعظم ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين المشهد الحضاري .

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ان أعمال التطوير ورفع الكفاءة تأتي نظرًا لما تمثله هذه المحاور من مسارات رئيسية لحركة الوفود الرسمية والسياحية والمترددين على المنطقة خلال فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بما يضمن ظهورها بالمستوى الحضاري اللائق الذي يعكس الصورة المشرفة لمحافظة الجيزة أمام زوارها من مختلف دول العالم.

وأكد النجار أن المحافظة حريصة على إبراز الوجه الجمالي للمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية بما يليق بمكانة المتحف كأكبر صرح ثقافي وسياحي في العالم.

ومن جانبها أوضحت المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق أن المديرية تقوم بتنفيذ أعمال تخطيط الطرق ودهان الأسوار والأرصفة وصيانة أعمدة الإنارة وترميم البلدورات وزراعة المسطحات الخضراء بطرق امتداد شارع النيل السياحي ومراد والبحر الأعظم بالإضافة إلى استكمال تطوير طريق المنصورية المؤدي إلى منطقة الأهرامات .