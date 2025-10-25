قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حصر الشقق تمهيدا للزيادة.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟

الإيجار القديم
الإيجار القديم
أحمد أيمن

في خطوة هامة لصالح أصحاب الإيجار القديم، أطلقت الحكومة منصة إلكترونية جديدة مخصصة لمستأجري الوحدات القديمة، تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على شقق من الإسكان البديل. 

ويتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم عن الأوراق المطلوبة للحصول عن شقق بديلة، خاصة مع اقتراب لجان حصر شقق الإيجار القديم من الانتهاء من عملها وتطبيق الزيادة الجديدة.

يذكر أن هذه المبادرة، بدأت منذ 3 أكتوبر 2025، وستبدأ المرحلة الثانية من العملية في منتصف الشهر الجاري.

موعد انتهاء حصر شقق الإيجار القديم

بدأت هذه اللجان نشاطها رسميًا منذ الرابع من سبتمبر الماضي، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون.

تعمل لجان الحصر تحت إشراف المحافظين، وبموجب قرار سيصدر لاحقًا من رئيس مجلس الوزراء يحدد القواعد المنظمة لعملها وآليات التنفيذ. من المقرر أن تنتهي اللجان من عملها في موعد أقصاه 4 ديسمبر المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر من بدء نشاطها. وفي حال استدعت الحاجة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد فترة عمل هذه اللجان لمدة مماثلة.

عند انتهاء عمل اللجان، سيصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا باعتماد نتائج التصنيف، وسيتم نشره في الوقائع المصرية مع الإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة. هذا يضمن إطلاع المواطنين والجهات المعنية على نتائج التقسيم الجديد، ويسهم في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في هذه العملية.

طريقة الحصول على شقق بديلة

يجب على المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار تقديم طلب وفقًا للنموذج المعد لذلك. يعتبر هذا الطلب الخطوة الأولى والأساسية في عملية التقديم للحصول على وحدة بديلة.

من ضمن الأوراق المطلوبة صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي، بالإضافة إلى المستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتدت إليه عقد الإيجار. هذه الوثائق تساعد في تأكيد حقوق المستأجر.

يجب أن يتضمن التقديم إقرارًا بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة. هذا الإقرار يضمن أن المستأجر يدرك التزاماته بعد استلام الوحدة البديلة.

يجب إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو من امتد إليه العقد (للكل من الزوج والزوجة)، بالإضافة إلى صور شهادات ميلاد الأبناء القُصر أو صور بطاقات الرقم القومي للبالغين.

تتطلب الأوراق أيضًا تقديم مستندات تثبت الحالة الاجتماعية على النحو التالي:

في حالة الزواج: قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتدت إليه عقد الإيجار.

في حالة الطلاق: قسيمة الطلاق، بالإضافة إلى قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.

في حالة الوفاة: شهادة وفاة الزوج، مع إرفاق إشهاد وفاة ووراثة.

بالنسبة للأفراد ذوي الهمم، يجب تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يوضح فيها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية المعنية.

الإيجار القديم أخبار الإيجار القديم الإسكان البديل الشقق البديلة للإيجار القديم طريقة الحصول على شقة بديلة للإيجار القديم

