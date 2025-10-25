قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات بمحافظة السويس غدا
انطلاق محطة كأس رئيس الإمارات للخيول العربية بنادي الجزيرة
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
السفير المصري في تشيلي يطمئن على بعثة الدراجات ويزور ابتسام زايد بعد إصابتها الخطيرة
قبل الافتتاح الرسمي.. سر اختيار تصميم المتحف المصري الكبير بهذا الشكل | تفاصيل
حركة فتح: استشهاد 88 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر
مفوضية الأسرى: الاحتلال يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين
تشكيل مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون بالدوري الإنجليزي
انطلاق اختبارات مسابقة القرآن الكريم "الأزهر - بنك فيصل" لذوي الهمم بـ 5 محافظات
محمد الدماطي: شعارنا "التنمية والاستثمار".. والأهلي يستمد قوته من جمعيته العمومية
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفيش دوشة زي الأهلي.. الدرديري: بيراميدز كسب 3 بطولات قارية في أقل من 6شهور

بيراميدز
بيراميدز
يارا أمين

نشر الناقد الرياضي عمرو الدرديري، منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقًا على طريقة احتفال نادي بيراميدز بعدما حقّق “ثلاث بطولات قارية في أقل من ستة شهور”.

وكتب الدرديري: “بيراميدز كسب ٣ بطولات قارية في أقل من ٦ شهور ومفيش دوشة ولا احتفالات مبالغ فيها، تخيلوا لو الأهلي مكانهم كان زمان الدنيا مقلوبة والكل بيتكلم عنهم”. 


موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

ويستعد بيراميدز للدفاع عن لقبه عندما يستضيف فريق التأمين الإثيوبي غدًا الأحد، ضمن دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

يواجه بيراميدز ضيفه فريق التأمين الإثيوبي غدًا الأحد، في تمام الساعة السادسة مساء، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتم الاتفاق بين الناديين والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على إقامة مباراتي الذهاب والإياب على نفس الملعب في القاهرة.

وستقام مباراة الذهاب يوم الأحد 26 أكتوبر في الساعة السادسة مساءً بعد التعديل، بينما تُلعب مواجهة الإياب يوم الخميس 30 أكتوبر في نفس التوقيت، لتحديد الفريق المتأهل إلى دور المجموعات.

ويطمح بيراميدز، حامل اللقب، إلى مواصلة مشواره نحو الدفاع عن لقبه، مستفيدًا من عامل الأرض والجمهور في المباراتين، فيما يسعى التأمين الإثيوبي لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه فرصة المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور القادم.

عمرو الدرديري فيسبوك بيراميدز الأهلي دوري أبطال أفريقيا استاد الدفاع الجوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

ترشيحاتنا

لقاء محافظ أسيوط مع مدير مكتب صدى البلد بالمحافظة

محافظ أسيوط لـ "صدى البلد": البناء المخالف بعد2011 أدى لتدهور شبكة الصرف الصحي

اتفاقيات تعاون مع السوربون نوفال وماري لويس باستير بفرنسا

رئيس جامعة دمنهور: نحقق شراكات دولية فاعلة للطلاب باتفاقيات مع فرنسا

لقاء محافظ أسيوط مع مدير مكتب صدى البلد بالمحافظة

محافظ أسيوط لـ صدى البلد : زيارة البابا تواضروس حملت رسائل كثيرة

بالصور

بسرعة الصاروخ.. موسكو تدشن أول محطة شحن كهربائية بقدرة 342 كيلوواط

أول محطة شحن كهربائية
أول محطة شحن كهربائية
أول محطة شحن كهربائية

مهرجان “دي-كاف” يختتم فعاليات دورته الثالثة عشرة ب 4 عروض جديدة.. غدا

مهرجام دي كاف
مهرجام دي كاف
مهرجام دي كاف

شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية

حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة

طريقة عمل الثومية في البيت.. سر القوام الكريمي والطعم الأصلي

طريقة عمل الثومية
طريقة عمل الثومية
طريقة عمل الثومية

فيديو

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

المزيد