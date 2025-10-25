مفيش دوشة زي الأهلي.. الدرديري: بيراميدز كسب 3 بطولات قارية في أقل من 6شهور

نشر الناقد الرياضي عمرو الدرديري، منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقًا على طريقة احتفال نادي بيراميدز بعدما حقّق “ثلاث بطولات قارية في أقل من ستة شهور”.

وكتب الدرديري: “بيراميدز كسب ٣ بطولات قارية في أقل من ٦ شهور ومفيش دوشة ولا احتفالات مبالغ فيها، تخيلوا لو الأهلي مكانهم كان زمان الدنيا مقلوبة والكل بيتكلم عنهم”.



موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

ويستعد بيراميدز للدفاع عن لقبه عندما يستضيف فريق التأمين الإثيوبي غدًا الأحد، ضمن دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يواجه بيراميدز ضيفه فريق التأمين الإثيوبي غدًا الأحد، في تمام الساعة السادسة مساء، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتم الاتفاق بين الناديين والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على إقامة مباراتي الذهاب والإياب على نفس الملعب في القاهرة.

وستقام مباراة الذهاب يوم الأحد 26 أكتوبر في الساعة السادسة مساءً بعد التعديل، بينما تُلعب مواجهة الإياب يوم الخميس 30 أكتوبر في نفس التوقيت، لتحديد الفريق المتأهل إلى دور المجموعات.

ويطمح بيراميدز، حامل اللقب، إلى مواصلة مشواره نحو الدفاع عن لقبه، مستفيدًا من عامل الأرض والجمهور في المباراتين، فيما يسعى التأمين الإثيوبي لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه فرصة المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور القادم.