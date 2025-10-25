نيوكاسل يتقدم على فولهام بهدف نظيف بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريق نيوكاسل يونايتد وفولهام بنتيجة 1-0 لنيوكاسل، في المباراة التي تجمعهما علي ملعب “سانت جيمس بارك” ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جاكوب ميرفي هدف التقدم لفريق نيوكاسل في الدقيقة 18.

تشكيل نيوكاسل ضد فولهام

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبير- ثياو - بيرن - بوتمان

خط الوسط: جويلاينتون - مايلي - جيماريش

خط الهجوم: ميرفي - فولتميد - جوردون.

ترتيب نيوكاسل وفولهام في الدوري الإنجليزي

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يأتي فولهام في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط فقط.