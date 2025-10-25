مفوضية الأسرى في فلسطين تشيد بالمواقف الإنسانية للقاهرة تجاه قطاع غزة

أشاد الدكتور نشأت الوحيدي، الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح الفلسطينية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القاهرة لم تتوقف يومًا عن مساندة الفلسطينيين في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

المستويات السياسية والإنسانية

وأوضح الوحيدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، من تقديم الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تتحرك على مختلف المستويات السياسية والإنسانية لتخفيف المعاناة عن أهالي القطاع، مؤكدًا أن هذا الدعم المتواصل يعكس عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني.

مشهد إنساني بالغ القسوة

وأضاف أن الفلسطينيين الذين عادوا إلى منازلهم بعد الدمار لم يجدوا سوى الركام والأطلال، ويحاول بعضهم إقامة خيام فوق أنقاض بيوتهم التي تضم رفات أحبائهم، في مشهد إنساني بالغ القسوة.