مسؤول بحركة فتح : الاحتلال دمر الأجهزة التي تساعدنا في التعرف على هوية الشهداء

أكد المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح في قطاع غزة نشأت الوحيدي أن الاحتلال الاسرائيلي دمر الأجهزة التي تساعد على التعرف على هوية الشهداء.

وأوضح الوحيدي ، في تصريح خاص لقناة القاهرة الاخبارية مساء اليوم السبت ، أن 88 أسيرا فلسطينيا استشهدوا داخل سجون الإحتلال بعد 7 أكتوبر 2023.

وأضاف : "إن الاحتلال أعاد 195 جثمانا تعرفنا على هوية 57 منهم فقط " ، مطالبا بالإفراج عن جثامين الشهداء الذين يحتجزهم الاحتلال.

