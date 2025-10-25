أكد المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح في قطاع غزة نشأت الوحيدي أن الاحتلال الاسرائيلي دمر الأجهزة التي تساعد على التعرف على هوية الشهداء.
وأوضح الوحيدي ، في تصريح خاص لقناة القاهرة الاخبارية مساء اليوم السبت ، أن 88 أسيرا فلسطينيا استشهدوا داخل سجون الإحتلال بعد 7 أكتوبر 2023.
وأضاف : "إن الاحتلال أعاد 195 جثمانا تعرفنا على هوية 57 منهم فقط " ، مطالبا بالإفراج عن جثامين الشهداء الذين يحتجزهم الاحتلال.
مسؤول بحركة فتح : الاحتلال دمر الأجهزة التي تساعدنا في التعرف على هوية الشهداء
