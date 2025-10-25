إقبال جماهيري واسع على معرض كنوز الفراعنة في روما بعد افتتاحه الرسمي

يشهد معرض "كنوز الفراعنة"، المُقام حالياً بقاعة Scuderie del Quirinale بالعاصمة الإيطالية روما، إقبالًا جماهيريًا واسعًا منذ افتتاحه رسمياً قبل يومين بحضور الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، ووزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي.

توافد آلاف الزائرين

وتوافد آلاف الزائرين واصطفوا في طوابير طويلة منذ الساعات الأولى من الصباح للاستمتاع بروائع الحضارة المصرية القديمة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد، أنه تم حتى الآن بيع 50 ألف تذكرة بزيادة مقدارها 10 ألاف تذكرة عما تم بيعه حتى اليوم الأول للافتتاح.

وأشار إلى أنه في ظل هذا التوافد الواسع يتوقع منظمو المعرض أن يصل عدد زائري المعرض يوميًا إلى ما بين 6 إلى 7 آلاف زائر، وهو ما دفعهم إلى بحث إمكانية مدّ ساعات العمل إلى الفترات المسائية، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الزائرين لمشاهدة المقتنيات الأثرية الفريدة التي يضمها المعرض.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الإقبال الكبير على المعرض يعكس اهتمام الجمهور الإيطالي بالحضارة المصرية، ويُعدّ مؤشرًا واضحًا على النجاح الكبير الذي يحققه المعرض منذ اليوم الأول افتتاحه للجمهور، بما يسهم في تعزيز الترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الإيطالي، الذي يُعد من أهم الأسواق المصدّرة للسياحة إلى مصر.

جدير بالذكر أن معرض “كنوز الفراعنة” يضم 130 قطعة أثرية مختارة من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير ومتحف الفن بالأقصر، تروي قصة الحضارة المصرية القديمة عبر محاور متنوعة تشمل: الملكية، البلاط الملكي، المعتقدات الدينية، الحياة اليومية، الطقوس الجنائزية، والعالم الآخر.