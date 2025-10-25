قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لن ألتقي بوتين حتى يعتقد أنه سيتوصل لاتفاق سلام
رغم تزايد أعداد المجندين.. دروز يواجهون إهانات وتمييزا عنصريا داخل الجيش الإسرائيلي
توفير 40 % من استهلاك المياه.. الإسكان تكشف مزايا مباني العمران الأخضر
مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
80 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام إيجل نوار البوروندي
بجانب قوة شرطية فلسطينية.. أبو الغيط: أمريكا تتحدث عن وجود قوة دولية لتأمين غزة
مانشستر يونايتد يضرب برايتون برباعية بالدوري الإنجليزي
الرئاسة: الرئيس السيسي يدعو الجامعات والمدارس وجهات الدولة لتنسيق زيارات للطلبة وغيرهم إلى سيناء
شكرا مصر أم الدنيا | فلسطينية تروي معجزة: ابني ردت فيه الروح بعد دخوله تلاجة الموتي
المستشار محمد مصطفى يشارك في فعاليات الاتحاد العالمي للتايكوندو بالصين
أبو الغيط: لم أكتب مذكراتي عن فترة تولي منصب أمين عام الجامعة العربية
أبو الغيط: مصر عبر تاريخها دفعت ثمنا غاليا للدفاع عن القضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

دراسة تحسم الجدل وتكشف الأفضل للصحة.. البيض الأحمر أم الأبيض؟

البيض الأحمر والأبيض
البيض الأحمر والأبيض
أحمد أيمن

تعد مسألة اختيار البيض الأحمر أو الأبيض من الأمور الشائعة التي تثير تساؤلات كثيرة لدى المستهلكين حول الفرق بينهما والأفضل. 

في الأسواق، نجد أن كلا النوعين الأبيض والأحمر متوفرين بشكل واسع، ولكن ما الفرق بينهما من الناحية الصحية؟

ما الفرق بين البيض الأحمر والأبيض؟

يعود الاختلاف في لون قشرة البيض إلى سلالة الدجاجة التي تضعه. فالدجاج ذو الريش الأبيض وشحمتي الأذن البيضاوين يضع بيضًا أبيض، بينما الدجاجة ذات الريش البني المحمر وشحمتي الأذن الحمراوين تضع بيضًا أحمر. ومع ذلك، فإن هذه الفروقات في اللون لا تشير بالضرورة إلى اختلاف في القيمة الغذائية.

من حيث القيمة الغذائية، فإن البيض الأحمر والأبيض متساويان تقريبًا. يحتوي كلا النوعين على كمية مشابهة من البروتينات، والفيتامينات، والمعادن. 

تحتوي البيضة على حوالي 70 سعرة حرارية و6 جرامات من البروتين، بالإضافة إلى احتوائها على فيتامين ب 12، والكولين، والسيلينيوم.

ماذا عن الطعم والسعر؟

يمكن أن يختلف الطعم بين النوعين الأبيض والأحمر، حيث يعتقد بعض الأشخاص أن البيض الأحمر غني بالنكهة أكثر من البيض الأبيض. 

ومع ذلك، فإن هذا الاختلاف غالبًا ما يعود إلى نظام الدجاج الغذائي وطريقة تربيته، بدلاً من لونه. فتربية الدجاج في المراعي وتقديم أعلاف متنوعة تؤدي إلى صفار بيض لامع وطعم مختلف قليلاً.

بصفة عامة، يُعد البيض ذو القشرة البنية أو الأحمر أغلى من البيض الأبيض. يعود ذلك إلى أن سلالة الدجاجة التي تضعه غالبًا ما تكون أكبر حجمًا، مما يتطلب المزيد من الأعلاف، وبالتالي زيادة كلفة الإنتاج.

نصائح لاختيار البيض المناسب

عند اختيار البيض، من المهم مراعاة ظروف حياة الدجاجة. يُفضل اختيار البيض الذي يأتي من الدجاج الذي يتغذى على أعلاف عالية الجودة والذي يتمتع بحرية أكبر في الهواء الطلق. 

هذه الظروف غالبًا ما تؤدي إلى الحصول على بيض بنكهة أفضل وقيمة غذائية أعلى مقارنة بالدجاج المحبوس.

وباختصار، إن الاختيار بين البيض الاحمر والأبيض يعتمد على التفضيلات الشخصية، حيث أن كلا النوعين لهما فوائد غذائية متساوية تقريبًا. ويُنصح دوماً باختيار مصادر موثوقة للبيض مع التركيز على طرق تربية الدجاج ونظامه الغذائي للحصول على أفضل جودة.

البيض الأحمر والأبيض الفرق بين البيض الأحمر والأبيض فوائد البيض الأبيض فوائد البيض الأحمر طريقة اختيار البيض المناسب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

سفارة مصر بكانبرا تنظم فعالية بعنوان "المرأة في مصر القديمة"

توافد آلاف الزائرين على معرض كنوز الفراعنة

إقبال جماهيري واسع على معرض كنوز الفراعنة في روما بعد افتتاحه الرسمي

الدكتور عمرو حسن

تسمم الحمل.. حين يبدأ الخطر بصمت وينتهي بصرخة في غرفة الولادة

بالصور

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

الصور الأولي من عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o

فيديو

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد