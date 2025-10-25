دراسة تحسم الجدل وتكشف الأفضل للصحة.. البيض الأحمر أم الأبيض؟

تعد مسألة اختيار البيض الأحمر أو الأبيض من الأمور الشائعة التي تثير تساؤلات كثيرة لدى المستهلكين حول الفرق بينهما والأفضل.

في الأسواق، نجد أن كلا النوعين الأبيض والأحمر متوفرين بشكل واسع، ولكن ما الفرق بينهما من الناحية الصحية؟

ما الفرق بين البيض الأحمر والأبيض؟

يعود الاختلاف في لون قشرة البيض إلى سلالة الدجاجة التي تضعه. فالدجاج ذو الريش الأبيض وشحمتي الأذن البيضاوين يضع بيضًا أبيض، بينما الدجاجة ذات الريش البني المحمر وشحمتي الأذن الحمراوين تضع بيضًا أحمر. ومع ذلك، فإن هذه الفروقات في اللون لا تشير بالضرورة إلى اختلاف في القيمة الغذائية.

من حيث القيمة الغذائية، فإن البيض الأحمر والأبيض متساويان تقريبًا. يحتوي كلا النوعين على كمية مشابهة من البروتينات، والفيتامينات، والمعادن.

تحتوي البيضة على حوالي 70 سعرة حرارية و6 جرامات من البروتين، بالإضافة إلى احتوائها على فيتامين ب 12، والكولين، والسيلينيوم.

ماذا عن الطعم والسعر؟

يمكن أن يختلف الطعم بين النوعين الأبيض والأحمر، حيث يعتقد بعض الأشخاص أن البيض الأحمر غني بالنكهة أكثر من البيض الأبيض.

ومع ذلك، فإن هذا الاختلاف غالبًا ما يعود إلى نظام الدجاج الغذائي وطريقة تربيته، بدلاً من لونه. فتربية الدجاج في المراعي وتقديم أعلاف متنوعة تؤدي إلى صفار بيض لامع وطعم مختلف قليلاً.

بصفة عامة، يُعد البيض ذو القشرة البنية أو الأحمر أغلى من البيض الأبيض. يعود ذلك إلى أن سلالة الدجاجة التي تضعه غالبًا ما تكون أكبر حجمًا، مما يتطلب المزيد من الأعلاف، وبالتالي زيادة كلفة الإنتاج.

نصائح لاختيار البيض المناسب

عند اختيار البيض، من المهم مراعاة ظروف حياة الدجاجة. يُفضل اختيار البيض الذي يأتي من الدجاج الذي يتغذى على أعلاف عالية الجودة والذي يتمتع بحرية أكبر في الهواء الطلق.

هذه الظروف غالبًا ما تؤدي إلى الحصول على بيض بنكهة أفضل وقيمة غذائية أعلى مقارنة بالدجاج المحبوس.

وباختصار، إن الاختيار بين البيض الاحمر والأبيض يعتمد على التفضيلات الشخصية، حيث أن كلا النوعين لهما فوائد غذائية متساوية تقريبًا. ويُنصح دوماً باختيار مصادر موثوقة للبيض مع التركيز على طرق تربية الدجاج ونظامه الغذائي للحصول على أفضل جودة.