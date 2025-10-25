خالد الغندور يستفز جمهور الأهلي بعد مباراة إيجل نوار

علق الإعلامي خالد الغندور، على مباراة الأهلي وأمام إيجل نوار البوروندي التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "اداء ضعيف امام فريق

ضعيف عيب ده انتم الأهلي زعيم القارة وبيلعب مع فريق مش موجود علي الخريطة الكروية الأفريقية".

تأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليتأهل المارد بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي دور الـ32 بعد الفوز بنفس النتيجة في مباراة الذهاب في بوروندي.

وكان الأهلي حقق الفوز في لقاء الذهاب ببوروندي بهدف نظيف.

بدأ الأهلي المباراة بسيطرة على مجريات المباراة وحاول لاعبوه فتح ثغرة في صفوف الفريق الضيف.

وتعرض بيكهام لاعب الأهلي للإصابة في الدقيقة 5 بعد تعرضه لضربة في الوجه.

وأشهر حكم مباراة الأهلي مع إيجل نوار البوروندي الكارت الأحمر المباشرلـ جراديشار في الدقيقة 16.



أحرز عمر كمال لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في شباك إيجل نوار البوروندي في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، مروان عطية، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: جراديشار.