تعليق محمد العدل على الشوط الأول للأهلي وإيجل نوار: أسوأ شوط وأداء

علق المنتج محمد العدل، على أداء لاعبي الأهلي خلال مباراة الفريق أمام إيجل نوار البوروندي والتي تجمعهما الآن على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب العدل على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "أسوأ شوط وأسوأ أداء".

سيطر التعادل السلبي على أول 25 دقيقة من مباراة الأهلي و إيجل نوار البوروندي والتي تجمعهما الآن على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بدأ الأهلي المباراة بسيطرة على مجريات المباراة وحاول لاعبوه فتح ثغرة في صفوف الفريق الضيف.

وتعرض بيكهام لاعب الأهلي للإصابة في الدقيقة 5 بعد تعرضه لضربة في الوجه.

وأشهر حكم مباراة الأهلي مع إيجل نوار البوروندي الكارت الأحمر المباشرلـ جراديشار في الدقيقة 16.



وكان الأهلي حقق الفوز في لقاء الذهاب ببوروندي بهدف نظيف.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، مروان عطية، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: جراديشار.