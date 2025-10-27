قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين عام حزب الله: استهداف منزل نتنياهو مقصود ونفذته قواتنا بخبرة وتخطيط دقيق
الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة
أدعية النبي في الصلاة.. احفظها كما جاءت في سنة الرسول
تفاصيل عقد جون إدوارد في الزمالك وحقيقة الشرط الجزائي
اللجنة المصرية لإغاثة غزة: شكرا للقيادة المصرية لجهودها المستمرة بدعم القطاع
يتصرف بعقلية طفل.. سر أزمة لامين يامال في كلاسيكو الأرض
مفاوضات مفتوحة.. موقف فيستون ماييلي من الانتقال إلى الأهلي
بالونات الهيليوم تغزو المجال الجوي.. ليتوانيا تغلق الحدود مع بيلاروسيا
علاقة عاطفية وسم في العصير.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة إنهاء حياة سيدة وأطفالها
سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية
رئيس غزل المحلة: الأهلي تواصل معنا لضم ثلاثي الفريق الأول
جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27 أكتوبر 2025

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

في هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 27 اكتوبر 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025

قد تجد نفسك تشارك أفكارك ومشاعرك مع والديك. قد تتاح لمن يدرسون بعيدًا عن المنزل فرصة للقاء أفراد عائلاتهم، المشاركة في الأنشطة الدينية أو الروحية ستجلب لك راحة البال. ستحصل على دعم من إخوتك، وقد تتلقى أخبارًا سارة عبر التواصل عن بُعد.  

برج الثور وحظك اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 

قد يكون الشعور بالحزن نابعاً من التفكير السلبي، لذا حاول تغيير طريقة تفكيرك لخلق جو من البهجة والسرور في المنزل. قد لا يرقى أطفالك إلى مستوى توقعاتك اليوم، وتشجيعهم سيساعدهم على تحقيق إمكاناتهم. من المرجح أن تصلك الأموال أو الدخل المتأخر، وستتمكن من إدارة جميع نفقاتك.

برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 

 قد تتاح لك فرصة قضاء بعض الوقت مع شخص ذي خبرة، مما سيمنحك شعورًا إيجابيًا. قد تُنجز اليوم مهمة مميزة. الاعتماد على جهدك الخاص بدلًا من انتظار المساعدة من الآخرين سيضمن لك تقدمًا سلسًا. قد تخطط لرحلة سينمائية مع شريك حياتك، مما يعزز علاقتكما ويجلب السعادة إلى حياتكما الزوجية..

برج السرطان وحظك اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 

 من المهم أن تُحسن تقديرك في أي موقف لتحقيق نتائج جيدة. ستزيد بركات الكبار من إيجابيتك. ستزداد سمعتك واحترامك، وهناك فرصة لتلقي أخبار سارة في المنزل. ستكون حياتك الزوجية سعيدة. انتبه لأموالك لتجنب الصعوبات المستقبلية، وتجنب أي ضغوط غير ضرورية

برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 

ستُنجز مهامك بكامل تركيزك ستُشعرك التجارب الجديدة بالرضا، وستخفّ الهموم النفسية، مما يُبقيك سعيدًا. ستتوسع دائرتك الاجتماعية وسمعتك. سيفيدك تعاون الأصدقاء، لكن تجنّب الجدال لتجنب المشاكل. قد تُغيّر زيارات الأقارب جدولك اليومي، لكن ستبقى أجواء المنزل مُبهجة.

برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 

ستشعر بالانتعاش، مما يُمكّنك من إنجاز جميع مهامك في الوقت المحدد. بمساعدة الأصدقاء، ستجد فرص دخل جديدة تُعزز وضعك المالي. سيكون اليوم مليئًا بالفرح، وستعيش حياتك على أكمل وجه، قد تُفرج أخيرًا عن دينٍ طويل الأمد 

برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 

تحلّ بضبط النفس وتجنب الخلافات. قد تُتاح لك فرص عمل جديدة، وتزداد علاقتك بعائلتك قوة. قد يتلقى الكُتّاب أو العاملون في المجالات الإبداعية أخبارًا سارة.

برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 

سيشهد الشباب الذين يُركزون على دراستهم ومسيرتهم المهنية نتائج مثمرة. اقضِ بعض الوقت مع أطفالك لمعالجة مخاوفهم. تأكد من التدقيق جيدًا أثناء التعامل مع الأوراق. ستشعر بتحسن مع زيادة دخلك، وستبقى بيئة المنزل هادئة.

برج القوس وحظك اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 

قد يخطط أفراد العائلة لرحلة إلى مكان ديني معًا. قد يحصل الموظفون على فرص للتقدم الوظيفي. ستعمل مع زوجك/زوجتك على رفاهية الأسرة، وستحصل على مباركات من الكبار. قد يستثمر والدك أموالًا للمساعدة في تنمية عملك.. 

برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 

 قد تتحقق أمنيتك التعليمية، ومن المرجح أن تحصل على نتائج جيدة في الامتحانات، قد تحصل على قبول في جامعة مرموقة. من المتوقع أن تنتظرك فرصٌ واعدة. الاهتمام بنظامك الغذائي سيحافظ على لياقتك وصحتك. سيستفيد العاملون في قطاع التعليم اليوم. 

برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 

قد تتلقى أخبارًا سارة من كبار المسؤولين، سيُنفّذ رجال الأعمال خططًا جديدة لتوسيع أعمالهم. من المرجح أن تتلقى دعمًا من الأقارب. احرص على إدارة وقتك جيدًا اليوم.

برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 

 سيشعر مواليد برج الحوت بالثقة اليوم، النجاح الدراسي وارد، ستتمكن من كسب المال بنفسك إذا وثقت بنفسك. قضاء المساء مع زوجتك سيجلب لك السلام والسعادة. في المساء، ستستمتع بمحادثات مطولة مع الأصدقاء عبر الهاتف

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج الحمل برج الدلو برج الحمل مهنيا برج الجوزاء برج العقرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في هذه المناطق

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: نعمل مع الفاتيكان على إصدار ميثاق عالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

دار الإفتاء

ما حكم قراءة القرآن دون حفظه؟.. أمين الإفتاء يجيب

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: التعليم القاطرة الحقيقية للتنمية وتحقيق رؤية مصر 2030

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

فيديو

أميرة الدهب

جبروت.. أميرة الدهب تكشف: أم العريس سرقت شبكة ابنها‎

عم غريب مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. دعم غير مسبوق لعم غريب

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد