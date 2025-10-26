قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

نقيب التمريض: احتفالية مصر وطن السلام رسالة إنسانية

كوثر محمود نقيب التمريض من احتفالية مصر وطن السلام
الديب أبوعلي

أعربت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، عن سعادتها البالغة بمشاركتها في احتفالية "وطن السلام" التي شهدتها العاصمة الإدارية الجديدة بدعوة كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكدت أن الاحتفالية مثّلت رسالة وطنية وإنسانية تحمل رؤية مصر الراسخة في دعم السلام وتعزيز قيم الإنسانية.

وكشفت الدكتورة كوثر محمود عن اعتزازها بالمشهد الإنساني المؤثر خلال الاحتفالية، وذلك عندما استقبل الرئيس الطفلة الفلسطينية ريتاج، وجلست إلى جواره في رسالة حضارية تعكس دفء الأبوة المصرية واحتضان مصر الدائم لأهل فلسطين.

وأكدت نقيب التمريض، أن "الرئيس السيسي جسد خلال الاحتفالية أسمى معاني الإنسانية والرحمة، ورسّخ رسالة مصر للعالم بأن السلام موقف وعقيدة راسخة لا ترتبط بالمناسبات بل بالهوية المصرية نفسها".

وأشادت الدكتورة كوثر محمود بكلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفالية، مؤكدة أنها جاءت معبرة عن رؤية ثابتة للدولة المصرية في الدفاع عن السلام العادل، وداعمة لحق الشعوب في الأمن والكرامة والتنمية.

وأفادت الدكتورة كوثر بأن الاحتفالية حملت رسائل مهمة، خاصة أنها جاءت بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي أثبتت قدرة المصريين على صناعة الأمل والنصر والحفاظ على هويتهم الوطنية مهما كانت التحديات، منوهة أن الدمج بين الفن والثقافة والرسائل الوطنية خلال الفعالية أسهم في تقديم نموذج راقٍ يعزز الهوية والوعي لدى الأجيال الجديدة.

ووجهت الدكتورة كوثر محمود خالص التحية للرئيس السيسي على هذا النهج الإنساني والدعم المتواصل للشعب الفلسطيني، مؤكدة اعتزازها بدعوته الغالية للمشاركة في هذه الفعالية الوطنية التي تجسد مكانة مصر كـ"وطن للسلام" ورسالة للأمن والاستقرار في المنطقة.

اسماء أبو اليزيد
مي عمر
