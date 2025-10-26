تداول 55 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة بلغ (9) سفن، وجرى تداول 55 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و(642) شاحنة و(121) سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1010 ركاب بموانيها.

وذكر المركز - في بيان، اليوم /الأحد/ - أن حركة الواردات شملت (4000) طن بضائع و(373) شاحنة و(97) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 51 ألف طن بضائع و(269) شاحنة و(24) سيارة.

وأضاف أن ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة السفينة HONG PU9 وتحمل 45 ألف طن فوسفات، متجهة إلى فيتنام، كما غادرته السفينة Alcudia Express، بينما استقبل الميناء ثلاث سفن، هي: POS PROOK وPoseidon Express والحرية 2.

وبين المركز أن ميناء نويبع شهد تداول (3500) طن بضائع و(293) شاحنة، من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن، هي: سينا، الحسين، نيو عقبة.

