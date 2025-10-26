سعر مواد البناء اليوم الأحد 26-10-2025

يستمر استقرار سعر مواد البناء مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 26-10-2025؛ منتصف الأسبوع الماضي بمعظم المصانع ومستودعات الانتاج المختلفة.

استقرار سعر مواد البناء

وسجلت معدلات ثبات أسعار مواد البناء؛ في خامات الزلط والأسمنت والجبس وحديد التسليح والرمل على مستوي المصانع والمستودعات المختلفة بمدن ومناطق الجمهورية ودون احتساب تكلفة النقل.

سعر الحديد تسليم المصنع

استقر سعر حديد التسليح على مستوي مصانع حديد الصلب المختلفة حيث

أعلي سعر

جاء أعلي سعر حديد تسليح بسعر 41 ألف جنيه من مصنع حديد بشا للصلب

وبلغ ثاني أعلى سعر طن حديد بقيمة 39 ألف جنيه وهو من انتاج مصنعي " العشري و السويس" للصلب.

متوسط سعر الحديد

سجل متوسط سعر حديد التسليح بقيمة 38 ألف جنيه وهو من انتاج مصانع حديد " عز،المصريين"

أقل سعر

بلغ أقل سعر طن حديد بقية 36 ألف جنيه وهو من انتاج شركات " الجارحي، الكومي" للصلب

سجل ثاني أقل سعر طن حديد بسعر 37.5 ألف جنيه وهو من انتاج مصنع حديد المراكبي للصلب.

سعر الأسمنت

وعلي صعيد الأسمنت حيث أظهر استقرارا دون تغيير مع اختتام تعاملات اليوم الجمعة حيث:

ارتفاع أسعار مواد البناء

أعلي سعر أسمنت

سجل سعر أعلي طن أسمنت بقيمة 3896 جنيه للأسمنت الرمادي

بينما بلغ ثاني أعلي سعر طن أسمنت من شركة السويدي مسجلًا قيمة 3650 جنيه للطن

يليه طن الأسمنت من انتاج مصنع الفهد مسجلا 3600 جنيه

متوسط سعر الطن

بلغ متوسط سعر طن الأسمنت بقيمة 3500 جنيه للطن من مصنع العسكري للأسمنت

أقل سعر

بلغ أقل سعر طن أسمنت 3450 جنيه وهو من انتاج مصنع السويس للأسمنت

يليه سعر الطن بقيمة 3460 جنيه وهو من انتاج مصنع أسمنت حلوان

وعلي جانب آخر وصل سعر طن الأسمنت المقاوم ما بين 3700 و 3900 جنيه للطن

مواد البناء الأخري