سعر مواد البناء اليوم الأحد 26-10-2025

يستمر استقرار سعر مواد البناء مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 26-10-2025؛ منتصف الأسبوع الماضي بمعظم المصانع ومستودعات الانتاج المختلفة.
استقرار سعر مواد البناء
وسجلت معدلات ثبات أسعار مواد البناء؛ في خامات الزلط والأسمنت والجبس وحديد التسليح والرمل على مستوي المصانع والمستودعات المختلفة بمدن ومناطق الجمهورية ودون احتساب تكلفة النقل.
سعر الحديد تسليم المصنع
استقر سعر حديد التسليح على مستوي مصانع حديد الصلب المختلفة حيث
أعلي سعر
- جاء أعلي سعر حديد تسليح بسعر 41 ألف جنيه من مصنع حديد بشا للصلب
- وبلغ ثاني أعلى سعر طن حديد بقيمة 39 ألف جنيه وهو من انتاج مصنعي " العشري و السويس" للصلب.
متوسط سعر الحديد
سجل متوسط سعر حديد التسليح بقيمة 38 ألف جنيه وهو من انتاج مصانع حديد " عز،المصريين"
أقل سعر
- بلغ أقل سعر طن حديد بقية 36 ألف جنيه وهو من انتاج شركات " الجارحي، الكومي" للصلب
- سجل ثاني أقل سعر طن حديد بسعر 37.5 ألف جنيه وهو من انتاج مصنع حديد المراكبي للصلب.
سعر الأسمنت
وعلي صعيد الأسمنت حيث أظهر استقرارا دون تغيير مع اختتام تعاملات اليوم الجمعة حيث:
ارتفاع أسعار مواد البناء
أعلي سعر أسمنت
- سجل سعر أعلي طن أسمنت بقيمة 3896 جنيه للأسمنت الرمادي
- بينما بلغ ثاني أعلي سعر طن أسمنت من شركة السويدي مسجلًا قيمة 3650 جنيه للطن
- يليه طن الأسمنت من انتاج مصنع الفهد مسجلا 3600 جنيه
متوسط سعر الطن
بلغ متوسط سعر طن الأسمنت بقيمة 3500 جنيه للطن من مصنع العسكري للأسمنت
أقل سعر
- بلغ أقل سعر طن أسمنت 3450 جنيه وهو من انتاج مصنع السويس للأسمنت
- يليه سعر الطن بقيمة 3460 جنيه وهو من انتاج مصنع أسمنت حلوان
- وعلي جانب آخر وصل سعر طن الأسمنت المقاوم ما بين 3700 و 3900 جنيه للطن
مواد البناء الأخري
- بلغ سعر طن الجبس نحو 1200 و 1400 جنيه للطن
- بينما بلغ سعر المتر المكعب من الرمل الناعم 160 جنيه و الخشن بقيمة 180 بفارق 20 جنيها.
- وصل سعر المتر المكعب من الزلط الصغير 400 جنيه و الكبير بـ430 جنيه.
- بينما بلغ سعر 1000 طوبة حمراء بسعر 1200 جنيه.