رائد النمس: الوضع الإنساني في غزة بالغ الصعوبة وآلاف العائلات بلا مأوى

قال رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة، إنّ الأوضاع الإنسانية في القطاع لا تزال بالغة الصعوبة، إذ فقد مئات الآلاف من العائلات منازلهم وأماكن سكناهم، وأصبح عدد كبير منهم يعيش في العراء دون مأوى.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الخدمات الطبية والإغاثية تعاني من تراجع حاد بسبب الاستهداف الممنهج للمنشآت الصحية ونقص الكوادر الطبية، إلى جانب العجز الكبير في المواد الإغاثية مع اقتراب فصل الشتاء، حيث تحتاج آلاف العائلات إلى خيام وأغطية وأدوات معيشية أساسية.

وأشار النمس إلى أن المشهد الإنساني في غزة مأساوي، فالكثير من السكان عادوا إلى مناطقهم ليجدوا منازلهم مدمرة بالكامل دون توفر إمكانيات لإزالة الركام أو استخراج جثامين أحبائهم المدفونين تحت الأنقاض.

وتابع، أن الطواقم الميدانية تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى هذه المناطق نتيجة القيود الإسرائيلية ونقص المعدات الثقيلة، مما فاقم معاناة آلاف الأسر التي فقدت ذويها.

وبيّن المتحدث باسم الهلال الأحمر أن الفرق الميدانية تواصل عملها رغم الاستهداف والنقص الحاد في الموارد، من خلال إنشاء مستشفيات ميدانية ومراكز رعاية أولية متنقلة، إلا أن إغلاق معبر رفح البري حال دون إدخال المساعدات بشكل كافٍ لتغطية احتياجات السكان.

وأعرب عن أمله في أن تسهم الجهود الدولية، بعد قمة شرم الشيخ للسلام، في الضغط على إسرائيل لفتح المعابر بشكل دائم والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.

