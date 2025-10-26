قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنقرة ترحب بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب قواته من تركيا
التعليم العالي: استقبال وفد إفريقي بفرع البحر المتوسط بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
مدبولي: إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي
الكشف عن هوية الملياردير المتبرع بدفع رواتب الجيش الأميركي خلال الإغلاق الحكومي
غضب أحمر في ليفربول.. ماذا يحدث داخل فريق محمد صلاح؟
خبير يشرح أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
عبد الغفار: القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوي
«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر
غزة تواجه حرب البقاء وسط تدمير شامل وانهيار الخدمات الأساسية
الفيومي: القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الغزل والنسيج الحكومي
الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار
توك شو

غزة تواجه حرب البقاء وسط تدمير شامل وانهيار الخدمات الأساسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الفلسطينيين في قطاع غزة يخوضون حرب البقاء بعد فقدان معظم مقومات الحياة، مشيرًا إلى أن العمل والمنازل وتوزيع المساعدات الإنسانية باتت شبه مستحيلة في بعض المناطق نتيجة الدمار الشامل وعدم قدرة المؤسسات الأممية على الوصول إلى السكان.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عدة انفجارات هزت المحافظة الوسطى اليوم جراء قصف مدفعي طال الأطراف الشرقية لمخيم المغازي، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف المربعات السكنية في مناطق الشجاعية وشرق خان يونس، الواقعة تحت سيطرته المباشرة شرق الخط الأصفر.

وأوضح «أبو كويك» أن التحكم الإسرائيلي بالمعابر والبيروقراطية المشددة تحد من وصول الحد الأدنى من المساعدات، سواء من السلع الأساسية أو خدمات الإسعاف والقطاع الصحي، مضيفًا أن المنظومة التعليمية تنهار أيضًا، حيث حذرت اليونيسف من أن جيلًا بأكمله مهدد بفقدان مستقبله التعليمي بسبب تدمير المدارس.

الفلسطينيين قطاع غزة المساعدات الإنسانية الجيش الإسرائيلي خان يونس

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

