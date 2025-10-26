غزة تواجه حرب البقاء وسط تدمير شامل وانهيار الخدمات الأساسية

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الفلسطينيين في قطاع غزة يخوضون حرب البقاء بعد فقدان معظم مقومات الحياة، مشيرًا إلى أن العمل والمنازل وتوزيع المساعدات الإنسانية باتت شبه مستحيلة في بعض المناطق نتيجة الدمار الشامل وعدم قدرة المؤسسات الأممية على الوصول إلى السكان.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عدة انفجارات هزت المحافظة الوسطى اليوم جراء قصف مدفعي طال الأطراف الشرقية لمخيم المغازي، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف المربعات السكنية في مناطق الشجاعية وشرق خان يونس، الواقعة تحت سيطرته المباشرة شرق الخط الأصفر.

وأوضح «أبو كويك» أن التحكم الإسرائيلي بالمعابر والبيروقراطية المشددة تحد من وصول الحد الأدنى من المساعدات، سواء من السلع الأساسية أو خدمات الإسعاف والقطاع الصحي، مضيفًا أن المنظومة التعليمية تنهار أيضًا، حيث حذرت اليونيسف من أن جيلًا بأكمله مهدد بفقدان مستقبله التعليمي بسبب تدمير المدارس.