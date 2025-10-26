قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل توافق على دخول ممثل عن حماس إلى داخل الخط الأصفر.. لهذا السبب
أبومازن يتسلّم دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري
قوات الدعم السريع تعلن بسط سيطرتها على مدينة الفاشر غربي السودان
البابا تواضروس يعيّن الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا
يشبه الأرض.. اكتشاف كوكب خارجي قد يصلح للحياة قريبا
أخبار التوك شو| خبر سار لمحبي الشتاء من الأرصاد.. وعبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التأمين الصحي الشامل
القومي لعلوم البحار يوقع مذكرات تفاهم مع البرتغال في مجال الاقتصاد الأزرق
وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
تمهيدًا لافتتاحه.. محافظ كفر الشيخ يتفقد تجهيزات مركز التحول الرقمي

محمود زيدان

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، التجهيزات النهائية لمركز التحول الرقمي الجديد بديوان عام المحافظة، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

 يأتي ذلك في إطار توجهات الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما حققته الدولة من تقدم في مجال التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من نظم المعلومات في تحقيق التنمية الشاملة.

 جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد الأشقر، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن إنشاء مركز التحول الرقمي يأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية من خلال بنية معلوماتية متطورة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع معدلات الإنجاز وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المركز سيساعد في تحقيق زمن استجابة أسرع، ومستوى أداء متميز، ودفع عجلة الابتكار في تطوير أساليب العمل لتحقيق التنمية الرقمية المستدامة.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المركز يجهز بأحدث النظم والبرامج المعلوماتية في سابقة هي الأولى من نوعها بمحافظة كفرالشيخ، بهدف تعزيز الاعتماد على المنظومات الإلكترونية في ميكنة الخدمات الحكومية والاستغناء عن المعاملات الورقية، دعمًا لمبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة تسهم في دعم متخذي القرار، ووضع الخطط المستقبلية، واستحداث برامج تلبي احتياجات العمل.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن مركز التحول الرقمي الجديد يجسد رؤية القيادة السياسية نحو مستقبل قائم على الريادة والتميز في جودة الخدمات والمعرفة الرقمية، واستغلال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق مفهوم الدولة في ميكنة وربط الخدمات الحكومية بالمواطنين في أسرع وقت ممكن، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وتضم الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي عددًا من الإدارات المتخصصة تشمل غرفة الحاسب الآلي المركزية، وإدارة الإحصاء، والبنية الأساسية، والنظم والتطبيقات، والإشراف على المراكز التكنولوجية، والرصد الميداني، بما يضمن التكامل بين الجهات المختلفة داخل منظومة العمل الحكومي الرقمي، وتوحيد الجهود في خدمة المواطنين وتطوير الأداء المؤسسي بالمحافظة.

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

