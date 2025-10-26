قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل توافق على دخول ممثل عن حماس إلى داخل الخط الأصفر.. لهذا السبب
أبومازن يتسلّم دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري
قوات الدعم السريع تعلن بسط سيطرتها على مدينة الفاشر غربي السودان
البابا تواضروس يعيّن الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا
يشبه الأرض.. اكتشاف كوكب خارجي قد يصلح للحياة قريبا
أخبار التوك شو| خبر سار لمحبي الشتاء من الأرصاد.. وعبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التأمين الصحي الشامل
القومي لعلوم البحار يوقع مذكرات تفاهم مع البرتغال في مجال الاقتصاد الأزرق
وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تصعيد خطير جنوب لبنان.. ومصر تسعي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

لبنان
لبنان
ياسمين القصاص

يشهد الجنوب اللبناني تصاعدا خطيرا في وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، إذ تواصل طائرات الاحتلال المسيرة تنفيذ غارات وعمليات اغتيال داخل مناطق مدنية مأهولة، في خرق واضح للسيادة اللبنانية، وتحد للاتفاقات الدولية التي تنص على وقف إطلاق النار بين الجانبين.

تطورات الوضع في لبنان

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عبداللة نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إن من المقرر أن يقوم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، بزيارة خاطفة إلى لبنان مطلع الأسبوع القادم، حيث سيجتمع مع القيادة السياسية اللبنانية وقائد الجيش، وتأتي هذه الزيارة في إطار مهمة عاجلة تحمل رسالة واضحة مفادها أن إسرائيل تطلب من لبنان القبول بالتفاوض المباشر معها، معتبرة أن المفاوضات غير المباشرة لم تعد مرضية بالنسبة لها، وأن الفارق بين النوعين لم يعد مجديًا في ظل التطورات الراهنة.

وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يفهم من الرسالة الإسرائيلية أن رفض لبنان للتفاوض المباشر قد يؤدي إلى انزلاق الوضع نحو مواجهة عسكرية جديدة، مما يضع القيادات اللبنانية أمام ضرورة التنسيق الوثيق مع حزب الله لتدارك الموقف قبل أن تتحول التهديدات إلى حرب واقعية.

وأشار نعمة، إلى أن كانت الحكومة اللبنانية قد طلبت من الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل للمساعدة في حل النزاع بين لبنان وإسرائيل، خاصة بعدما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، وأضاف أن قام اللواء حسن رشاد بزيارة إسرائيل قبل ثلاثة أيام، حيث اجتمع برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتمحورت المباحثات حول الوضع في غزة ولبنان.

وتابع: "تؤكد جمهورية مصر العربية أن قيادتها السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل بكل طاقتها على دعم لبنان ومساندته للوصول إلى بر الأمان، مشدد على أن مصر التي وقفت إلى جانب لبنان في كل أزماته السابقة تواصل اليوم جهودا جبارة للحفاظ على استقراره ومنع انزلاقه في حرب مدمرة جديدة".

وأردف:  "من المنتظر أن يصل السفير الأمريكي الجديد إلى لبنان، ميشال عيسى، مطلع الشهر القادم، كما ستقوم المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس بزيارة إلى بيروت، إلى جانب زيارة توم بارك المرتقبة، ما يعكس حساسية المرحلة وخطورة الأوضاع قبل أي انفجار محتمل في حال عدم التوصل إلى حل قريب".

واختتم: "تشير المعلومات إلى أن الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد نشاطا دبلوماسيا مكثفا في لبنان، يتمثل في وفود سياسية ودبلوماسية رفيعة المستوى تسعى جميعها إلى الضغط باتجاه التوصل إلى تسوية تضمن تجنب التصعيد، وتعمل الحكومة اللبنانية على معالجة عدد من الملفات الداخلية الحساسة التي وصلت إلى مراحلها النهائية".

وأفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على سيارة مدنية في بلدة حروف التابعة لقضاء النبطية بالقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخر، في أحدث عملية اغتيال ينفذها جيش الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية.

وأوضح المراسل أن الاستهداف وقع قرب مدرسة رسمية وفي منطقة مأهولة بالسكان، مشيرا إلى أن الغارة جاءت خلال عطلة نهاية الأسبوع، حين كانت الشوارع مكتظة بالمارة، الأمر الذي يعكس طبيعة العدوان الإسرائيلي الذي لا يميّز بين الأهداف المدنية والعسكرية.

انتهاكات جوية متواصلة

وأشار سنجاب إلى أن الطيران الإسرائيلي المسيّر واصل تحليقه الكثيف فوق مناطق واسعة من الجنوب اللبناني عقب الحادث، في تصعيد واضح للانتهاكات الجوية الإسرائيلية التي تتكرر بشكل يومي تقريباً في الأجواء اللبنانية.

قنبلة حارقة تلقى على منطقة جنوبية

وأضاف المراسل أن طائرة مسيرة إسرائيلية أخرى ألقت قنبلة حارقة يعتقد أنها صوتية على إحدى مناطق الجنوب بعد وقت قصير من الغارة الأولى، في خطوة تعد استمرارا لسلسلة الاعتداءات التي ينفذها جيش الاحتلال في جنوب لبنان.

وأكد أن المنطقة المستهدفة كانت مدنية بالكامل، ما أثار قلقا متزايدا لدى السكان المحليين بشأن استمرار الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

استهداف حفارة وهجوم جديد في القليعة

وفي وقت مبكر من صباح الأحد، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية حفارة في بلدة بليدا الجنوبية، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، التي أوضحت أن الهجوم لم يسفر عن إصابات بشرية، لكنه جاء وسط تحليق مكثف للطيران المعادي في أجواء مدينة صور ومحيطها.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن مساء أمس هجوما على منطقة القليعة، ما أدى إلى مقتل محمد أكرم عربية، أحد عناصر القوة الخاصة في قوة الرضوان التابعة لـ "حزب الله".

وذكر الجيش في بيانه أن عربية كان منخرطاً في إعادة بناء قدرات قتالية لـ "حزب الله" وساهم في إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية، معتبرا أن تلك الأنشطة تشكل "خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

شهداء جدد رغم اتفاق وقف إطلاق النار

من جهته، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان أمس السبت، أن غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة قضاء صور، وأسفرت عن سقوط شهيد.

والجدير بالذكر، أن تأتي هذه الاعتداءات ضمن سلسلة غارات تشنها إسرائيل في جنوب لبنان وشرقه، إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر  الماضي، في حين لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز في خمس نقاط داخل الأراضي اللبنانية.

لبنان الجيش اللبناني المخابرات المصرية الرئيس السيسي الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

صلاة سنة الفجر بعد الأذان الأول

هل يجوز صلاة سُنة الفجر بعد الأذان الأول؟ .. اعرف وقتها الصحيح

ترشيحاتنا

شيكو بانزا

تحذير من الزمالك لـ شيكو بانزا بسبب استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي

يانيك فيريرا

الزمالك ينفي شائعات عدم حصول فيريرا على مستحقاته المالية

زيزو

الغندور يكشف سبب غياب زيزو عن مباراة الأهلي أمام إيجل نوار

بالصور

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

فيديو

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد