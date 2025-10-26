بطول 230 مترًا.. محافظ كفر الشيخ يتابع رصف منطقة موقف قرى سيدي سالم

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف بمنطقة موقف قرى غرب سيدي سالم بأبو فرين.

و امتداد شارع محمد علي الشيخ بطول 110 أمتار وعرض 14 مترًا، وامتداد شارع السادات بطول 120 مترًا وعرض 13 مترًا، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين البنية التحتية بالمدن والمراكز، وذلك تحت إشراف فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

وتجرى حاليًا أعمال فرد الطبقة النهائية بالمنطقة المحيطة بموقف قرى غرب سيدي سالم، ضمن خطة التطوير الشاملة التي تستهدف تسهيل الحركة المرورية وتحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة الشوارع الحيوية لخدمة المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الرصف والتطوير، مشددًا على الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة في التنفيذ، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتقديم خدمات تليق بأهالي المحافظة.